Сало натощак и на перекус. Польза и вред этого продукта

О вреде и пользе этого продукта споры ведутся и сейчас. Ученые спорят об этом продукте постоянно. Ну а мы просто кушаем его, потому что это очень вкусно. Сало — это продукт животного происхождения, богатый полезными веществами, но и с противопоказаниями, пишет
Недавно ученые заявили, что сало очень полезный продукт, так в чем его польза? Давайте об этом поговорим. Доказано, что
Кусок сала, натертый чесноком и приложенный к больной десне поможет избавиться от боли в зубе. Это хоть как-то уменьшит вашу боль, пока вы доберетесь до врача. В старину салом спасались от холода. Кстати, сало можно использовать в диетических программах, например, тушить овощи с одним ломтиком сала. Такое блюдо даст сытость и энергию на весь день. Оно не только не прибавит килограммов, а поможет избавиться от старых. У этого продукта куча полезных свойств, но поговорим и о минусах. К сожалению, и у сала они тоже есть.
Минус очевиден, если есть много сала, то очень скоро можно стать очень толстым. ожирение главный минус этого продукта. Сало не стоит кушать тем, у кого проблемы с холестерином или с сердцем. Салом можно ситуацию усугубить. Очень вредное копченое сало, при копчении на нем образуется много канцерогенов, которые очень вредны нашему организму. Также не стоит жарить этот продукт, в этом случае также образуются эти вредные канцерогены. Сало лучше брать там, где вы уверены, что животное росло правильно, экологически чистое животное. Сало лучше покупать у знакомых в деревне, нежели в магазине. Неизвестно чем кормили там свинью. Ведь там главное быстрый вес, а не качество продукта.
Сало можно есть, но в умеренных количествах. Лучше всего этот продукт кушать с черным хлебом. Приятного аппетита, оставайтесь здоровыми.