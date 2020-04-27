Сало натощак и на перекус. Польза и вред этого продукта

Источник материала: Полымя





О вреде и пользе этого продукта споры ведутся и сейчас. Ученые спорят об этом продукте постоянно. Ну а мы просто кушаем его, потому что это очень вкусно. Сало — это продукт животного происхождения, богатый полезными веществами, но и с противопоказаниями, пишет planktons.ru .

Недавно ученые заявили, что сало очень полезный продукт, так в чем его польза? Давайте об этом поговорим. Доказано, что если с утра съедать небольшой кусочек сала, то наш мозг будет работать сильнее. В этом продукте содержатся минеральные полезные соединения, жирные кислоты, плюс к этому сало является очень высококалорийным продуктом. Существует суточная норма для каждого человека, ведь много сала также нельзя. Однако, сало очень полезно для спортсменов, оно может давать им долгую энергию. Доказано, что сало дает защитную оболочку желудку, во время употребления алкоголя, поэтому советуют съедать сало, перед тем как собираетесь выпить, так вы не напьетесь быстро. Сало используют в медицине, оно помогает лечить кашель.

Кусок сала, натертый чесноком и приложенный к больной десне поможет избавиться от боли в зубе. Это хоть как-то уменьшит вашу боль, пока вы доберетесь до врача. В старину салом спасались от холода. Кстати, сало можно использовать в диетических программах, например, тушить овощи с одним ломтиком сала. Такое блюдо даст сытость и энергию на весь день. Оно не только не прибавит килограммов, а поможет избавиться от старых. У этого продукта куча полезных свойств, но поговорим и о минусах. К сожалению, и у сала они тоже есть.

Минус очевиден, если есть много сала, то очень скоро можно стать очень толстым. ожирение главный минус этого продукта. Сало не стоит кушать тем, у кого проблемы с холестерином или с сердцем. Салом можно ситуацию усугубить. Очень вредное копченое сало, при копчении на нем образуется много канцерогенов, которые очень вредны нашему организму. Также не стоит жарить этот продукт, в этом случае также образуются эти вредные канцерогены. Сало лучше брать там, где вы уверены, что животное росло правильно, экологически чистое животное. Сало лучше покупать у знакомых в деревне, нежели в магазине. Неизвестно чем кормили там свинью. Ведь там главное быстрый вес, а не качество продукта.

Сало можно есть, но в умеренных количествах. Лучше всего этот продукт кушать с черным хлебом. Приятного аппетита, оставайтесь здоровыми.

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