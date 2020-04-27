Галкин прокомментировал информацию о брачном договоре с Пугачевой

Источник материала: ОНТ

Российский юморист Максим Галкин ответил на сообщения о том, что он и его супруга певица Алла Пугачева якобы заключили перед свадьбой брачный контракт.

По словам Галкина, это все слухи, сообщает «СтарХит».

«В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались», – сказал Галкин.

Галкин заявил, что у него с Пугачевой нет никакого брачного договора.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают вместе двух своих детей - Лизу и Гарри.

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