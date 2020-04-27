Зарабатывают больше родителей: самые популярные белорусские дети-блогеры

YouTube-ролики с детским контентом набирают миллионы просмотров гораздо быстрее, чем аналоги взрослых ютуберов. Видео, снятые детьми и про детей, не обходятся без «хейтеров», но это только на руку молодым блогерам.





В Беларуси детский YouTube не так развит, как в России, но уже скоро таких видеоблогеров, как Влад Бумага, только помладше, станет гораздо больше. Мы делаем ставки на тех влогеров, которые в скором времени должны поднять неплохие деньги на своих каналах.





С помощью сервиса Social Blade мы посчитали приблизительный доход восходящих звезд детского белорусского YouTube.





Ксения Левчик (1,96 млн подписчиков)





Однажды Ксюша не смогла пройти во второй тур телевизионного конкурса «Голос. Дети». Но она не забросила пение, и вот результат — почти 2 млн подписчиков на YouTube. Девочке всего 12, а ее канал и страница в Instagram пользуются огромной популярностью как среди сверстников, так и у аудитории постарше.









Ксюша ведет блог и поет. Она перепевает песни русскоязычных популярных исполнителей, вышедшие в тренды YouTube: Егора Крида, Тимы Белорусских, Бузовой и др. Ксюша давно уже монетизировала канал. Сейчас она зарабатывает (согласно данным сервиса Social Blade) приблизительно $1,7–26,9 тыс. в месяц, или $20,2–322,6 тыс. в год.





Ксения пробовала себя и в роли коуча, рассказывая на своем канале, как заработать миллион подписчиков. С момента создания канала (27 июля 2012 года) в общей сложности Левчик набрала 234 млн просмотров всех своих роликов.





Семейка Z (1,65 млн подписчиков)

Эта молодая многодетная семья общими усилиям придумывает и создает смешные семейные ролики. Блог приносит им доход в размере $771–12,3 тыс. каждый месяц. В год же семья зарабатывает от $9,3 тыс. до $148,1 тыс. Родители не скрывают, что в какой-то степени живут за счет своих творческих и харизматичных детей. В одном из интервью они признавались, что блог — один из основных доходов семьи.





Причем рекламодатели сами приходят к авторам канала. Более того, иногда им приходится ожидать своей очереди по месяцу, чтобы прорекламировать свой товар на канале «Семейка Z». Наибольшую популярность набирают видео, где дети и родители устраивают розыгрыши друг другу. Также там можно найти челленджи, обзоры игрушек и архив с семейными поездками. За четыре года канал собрал 378 млн просмотров.









Каналу Элинки чуть больше трех лет, но девочка успела набрать уже 22,6 млн просмотров. В видеороликах она рассказывает об игрушках из супермаркетов, например «Бонстиках», проводит розыгрыши среди своих подписчиков. Одним из самых популярных роликов стал рассказ Элинки о том, как она провела выпускной в детском саду.





Почти во всех видео в кадре или за кадром присутствуют родители девочки. Они следят за новостями и подкидывают актуальную информацию в контент своего ребенка. По оценке Social Blade, ежемесячный доход с этого канала составляет от $197 до $3,1 тыс., а ежегодный заработок — от $2,4 тыс. до $37,8 тыс.









Девочка Эмилия в своем юном возрасте зарабатывает в месяц чуть больше прожиточного минимума. Но иногда, судя по показателям Social Blade, может получить и почти $2 тыс. Общий годовой доход оценивается в сумму от $1,3 тыс. до $21,5 тыс.





Зарабатывает девочка на том, что развлекается в центрах и тестирует игрушки. Очень много видео на канале посвящено хайповой теме среди детей ее возраста — «Бонстикам». Эмилия собрала 13,6 млн просмотров своих роликов.













Дочка Юрия Карпицкого, заместителя начальника управления маркетинга и общественных связей Белагропромбанка, Лиза ведет свой блог с 2015 года. Канал ее называется «Котяшки-мультяшки». Там девочка рассказывает о своих игрушках, косметике, увлечении теннисом, поездках с родителями, а также снимает челленджи и дает советы на актуальные для детей темы.





Девочка практически ничего не зарабатывает на своем блоге, но все еще впереди. Пока на ее канале в общей сложности около 5,2 млн просмотров.