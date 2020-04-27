Зарабатывают больше родителей: самые популярные белорусские дети-блогеры

Пока вы делаете карьеру, эти ребята поют, снимают обзоры на игрушки и зарабатывают по несколько тысяч долларов в месяц. А им еще нет и 18-ти...
YouTube-ролики с детским контентом набирают миллионы просмотров гораздо быстрее, чем аналоги взрослых ютуберов. Видео, снятые детьми и про детей, не обходятся без «хейтеров», но это только на руку молодым блогерам.
В Беларуси детский YouTube не так развит, как в России, но уже скоро таких видеоблогеров, как Влад Бумага, только помладше, станет гораздо больше. Мы делаем ставки на тех влогеров, которые в скором времени должны поднять неплохие деньги на своих каналах.
С помощью сервиса Social Blade мы посчитали приблизительный доход восходящих звезд детского белорусского YouTube.
Однажды Ксюша не смогла пройти во второй тур телевизионного конкурса «Голос. Дети». Но она не забросила пение, и вот результат — почти 2 млн подписчиков на YouTube. Девочке всего 12, а ее канал и страница в Instagram пользуются огромной популярностью как среди сверстников, так и у аудитории постарше.
Ксюша ведет блог и поет. Она перепевает песни русскоязычных популярных исполнителей, вышедшие в тренды YouTube: Егора Крида, Тимы Белорусских, Бузовой и др. Ксюша давно уже монетизировала канал. Сейчас она зарабатывает (согласно данным сервиса Social Blade) приблизительно $1,7–26,9 тыс. в месяц, или $20,2–322,6 тыс. в год.
Ксения пробовала себя и в роли коуча, рассказывая на своем канале, как заработать миллион подписчиков. С момента создания канала (27 июля 2012 года) в общей сложности Левчик набрала 234 млн просмотров всех своих роликов.
Эта молодая многодетная семья общими усилиям придумывает и создает смешные семейные ролики. Блог приносит им доход в размере $771–12,3 тыс. каждый месяц. В год же семья зарабатывает от $9,3 тыс. до $148,1 тыс. Родители не скрывают, что в какой-то степени живут за счет своих творческих и харизматичных детей. В одном из интервью они признавались, что блог — один из основных доходов семьи.
Причем рекламодатели сами приходят к авторам канала. Более того, иногда им приходится ожидать своей очереди по месяцу, чтобы прорекламировать свой товар на канале «Семейка Z». Наибольшую популярность набирают видео, где дети и родители устраивают розыгрыши друг другу. Также там можно найти челленджи, обзоры игрушек и архив с семейными поездками. За четыре года канал собрал 378 млн просмотров.
Каналу Элинки чуть больше трех лет, но девочка успела набрать уже 22,6 млн просмотров. В видеороликах она рассказывает об игрушках из супермаркетов, например «Бонстиках», проводит розыгрыши среди своих подписчиков. Одним из самых популярных роликов стал рассказ Элинки о том, как она провела выпускной в детском саду.
Почти во всех видео в кадре или за кадром присутствуют родители девочки. Они следят за новостями и подкидывают актуальную информацию в контент своего ребенка. По оценке Social Blade, ежемесячный доход с этого канала составляет от $197 до $3,1 тыс., а ежегодный заработок — от $2,4 тыс. до $37,8 тыс.
Девочка Эмилия в своем юном возрасте зарабатывает в месяц чуть больше прожиточного минимума. Но иногда, судя по показателям Social Blade, может получить и почти $2 тыс. Общий годовой доход оценивается в сумму от $1,3 тыс. до $21,5 тыс.
Зарабатывает девочка на том, что развлекается в центрах и тестирует игрушки. Очень много видео на канале посвящено хайповой теме среди детей ее возраста — «Бонстикам». Эмилия собрала 13,6 млн просмотров своих роликов.
Дочка Юрия Карпицкого, заместителя начальника управления маркетинга и общественных связей Белагропромбанка, Лиза ведет свой блог с 2015 года. Канал ее называется «Котяшки-мультяшки». Там девочка рассказывает о своих игрушках, косметике, увлечении теннисом, поездках с родителями, а также снимает челленджи и дает советы на актуальные для детей темы.
Девочка практически ничего не зарабатывает на своем блоге, но все еще впереди. Пока на ее канале в общей сложности около 5,2 млн просмотров.