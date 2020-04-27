Рубрика «Советы молодым мамам»: опасности мелких предметов

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский РОЧС продолжает рубрику под названием «Советы молодым мамам», сегодня напомнят об еще одной опасности, которая может подстерегать ваших детей, и самое главное – как ее избежать.

Все детки познают наш мир путем тактильных ощущений, им нужно все потрогать, пощупать, а после знакомства с предметом, они все тянут в рот так сказать «попробовать на зуб» и нередки случаи, когда взгляд ребенка падает на маленькие интересные предметы, которые в дальнейшем они норовят засунуть в нос, уши и т.д.

Предотвратить такие случаи можно, выполняя меры предосторожности:

- первое и самое главное, это не оставляйте ребенка без присмотра;

- не позволяйте ребенку до 30х лет играть с мелкими предметами;

- используйте мелких предметов;

- выбирайте игрушки для своего ребенка в соответствии с возрастом;

- постоянно проверяйте все ли мелкие комплектующие игрушек на месте;

- держите все предметы с мелкими деталями (бусины, иголки, пуговицы) вне зоны доступа детей;

- держите батарейки «под замком», замотайте скотчем пульт для невозможности достать батарейку.





Что же делать, если все-таки инородное тело попало в нос:

-закройте свободную половину носа и предложите ребенку выдуть инородное тело;

- при отсутствии таковой возможности, не пытайтесь вынуть инородное тело самостоятельно, его можно протолкнуть еще глубже;

- обратитесь за помощью к врачу.

Если инородное тело попало в ухо:

- не пытайтесь вынуть инородное тело самостоятельно без специальных инструментов, его можно протолкнуть еще глубже;

- и пять же обратитесь за помощью к врачу.

Не редки случаи, когда в ушко попадает насекомое, например, паучок, что же делать?!

- осмотрите ухо, оттянув его назад и вниз;

-закапайте ухо теплый раствор глицерин, вазелинового или другого масла, температурой 37-39 градусов;

- не вынимайте насекомое самостоятельно, обратитесь к врачу.

Что же делать, если инородное тело попало в пищевод?

Потенциально опасные предметы – это иглы, булавки, пуговицы, бижутерия, монеты, гидрогелевые бусины для флористики, пульки от детского оружия, канцелярские кнопки, скрепки, зубочистки, гвоздики, рыболовные крючки, батарейки любого типа, косточки от фруктов.

Если же ваш ребенок проглотил батарейку или магнит, то незамедлительно вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112.

Будьте внимательны к безопасности своих детей! Берегите себя и своих близких.



