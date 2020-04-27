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В Ивацевичском районе за сутки были украдены мобильники у двух человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе за сутки были зарегистрированы две кражи мобильных телефонов.
Как
Вскоре подозреваемая была найдена, ею оказалась 22-летняя жительница Барановичей. Когда потерпевший уснул после совместного распития алкогольных напитков, она забрала мобильник мужчины и ушла.
Во втором случае помощь правоохранителей потребовалась 28-летнему жителю Ивацевичского района. Заявитель пояснил, что к нему подошёл парень и попросил позвонить. Завершив телефонный звонок, молодой человек убежал вместе с мобильником.
Фигурант установлен, им оказался 29-летний житель соседней деревни.
Действиям подозреваемых дана правовая оценка, имущество возвращено владельцам.
Месяцем ранее в Минске у иностранца после общения с девушкой пропали 500 долларов.
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе за сутки были зарегистрированы две кражи мобильных телефонов. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в первом случае...
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