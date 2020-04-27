ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ивацевичском районе за сутки были украдены мобильники у двух человек

27.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе за сутки были зарегистрированы две кражи мобильных телефонов. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в первом случае в милицию обратился 34-летний житель Ивацевич. Заявитель сказал, что познакомился с девушкой, а затем у него пропал телефон стоимостью около тысячи рублей. Мужчина подробно описал приметы новой знакомой. 

Вскоре подозреваемая была найдена, ею оказалась 22-летняя жительница Барановичей. Когда потерпевший уснул после совместного распития алкогольных напитков, она забрала мобильник мужчины и ушла. 

Во втором случае помощь правоохранителей потребовалась 28-летнему жителю Ивацевичского района. Заявитель пояснил, что к нему подошёл парень и попросил позвонить. Завершив телефонный звонок, молодой человек убежал вместе с мобильником. 

Фигурант установлен, им оказался 29-летний житель соседней деревни. 

Действиям подозреваемых дана правовая оценка, имущество возвращено владельцам. 

Месяцем ранее в Минске у иностранца после общения с девушкой пропали 500 долларов.

В преступлении подозревалась местная жительница – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе за сутки были зарегистрированы две кражи мобильных телефонов.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в первом случае...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика