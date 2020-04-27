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Известный бренд перестал сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии

27.04.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известный бренд перестал сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии

Компания PepsiCo отказалась от рекламы своей продукции с участием телеведущей Региной Тодоренко и остановила медиакампанию с ней. Об этом заявил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков, сообщает телеканал «360».

В компании такой шаг объяснили недавними высказываниями Тодоренко о домашнем насилии.

По словам Костикова, утверждения Тодоренко не соответствуют ценностям компании и ее брендов, PepsiCo – против насилия в любых формах.

Он добавил, что реклама с ее участием снята с эфире, а вот расторжение контракта требует некоторого времени.

Кто еще прекратил сотрудничество с телеведущей?

Другой бренд, лицом которого является телеведущая, также высказался по поводу ее скандальных заявлений, сообщает Super.

Тем временем российское представительство косметического гиганта L’Oreal тоже сообщило, что контракт с Региной закончился около месяца назад. Об этом говорится на официальной странице бренда в Twitter. Продлевать контракт на фоне сложившейся ситуации не будут.

Кроме того, телезвезду лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Что сказала Регина Тодоренко?

Напомним, телеведущая в беседе с PeopleTalk заявила, что женщины сами виноваты в том, что становятся жертвами насилия.

«А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – сказала Тодоренко.

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, пользователи в соцсетях осудили телеведущую, отметив, что насилие неприемлемо ни в каком виде. Некоторые написали, что никогда не купят ни один товар, который она будет рекламировать.

Сама Тодоренко после скандала опубликовала в своем Instagram видео, в котором извинилась за свои некорректные формулировки и заявила, что она против какого-либо насилия.

Как отреагировали коллеги Тодоренко на ее высказывания о насилии?

Коллеги Тодоренко тоже высказались по этому поводу. Так, телеведущая Оксана Пушкина отметила, что поддерживает решение журнала Glamour лишить Тодоренко титула, при этом сказала, что травля в ее отношении недопустима.

Еще одна коллега по цеху Тодоренко Ксения Собчак выступила в ее защиту, заявив в Instagram, что реальная причина травли вовсе не в высказываниях телеведущей «Орла и Решики», а в том, что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».

Собчак отметила, что сама она против любого насилия, при этом добавила, что травля «когда все на одного» для нее неприемлема, поэтому она решила заступиться за Тодоренко.

Заступился за телеведущую и ее супруг певец Влад Топалов, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

Тем временем журналист и телеведущая Полина Неня отметила, что негативная реакция на слова Тодоренко – это единственный возможный вариант.

Певица Анна Седокова также была возмущена словами Тодоренко, написав в Instagram, что ни у кого нет права оправдывать насилие в семье.

Жестко высказалась о телеведущей и блогер Лена Миро.

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Компания PepsiCo отказалась от рекламы своей продукции с участием телеведущей Региной Тодоренко и остановила медиакампанию с ней. Об этом заявил директор по...
 
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