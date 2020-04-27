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Известный бренд перестал сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии
Источник материала: ОНТ
Компания PepsiCo отказалась от рекламы своей продукции с участием телеведущей Региной Тодоренко и остановила медиакампанию с ней. Об этом заявил директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков,
В компании такой шаг объяснили недавними высказываниями Тодоренко о домашнем насилии.
По словам Костикова, утверждения Тодоренко не соответствуют ценностям компании и ее брендов, PepsiCo – против насилия в любых формах.
Он добавил, что реклама с ее участием снята с эфире, а вот расторжение контракта требует некоторого времени.
Кто еще прекратил сотрудничество с телеведущей?
Другой бренд, лицом которого является телеведущая, также высказался по поводу ее скандальных заявлений,
Тем временем российское представительство косметического гиганта L’Oreal тоже сообщило, что контракт с Региной закончился около месяца назад. Об этом
Кроме того, телезвезду лишили титула «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Что сказала Регина Тодоренко?
Напомним, телеведущая в беседе с PeopleTalk заявила, что женщины сами виноваты в том, что становятся жертвами насилия.
«А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – сказала Тодоренко.
Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, пользователи в соцсетях осудили телеведущую, отметив, что насилие неприемлемо ни в каком виде. Некоторые написали, что никогда не купят ни один товар, который она будет рекламировать.
Сама Тодоренко после скандала опубликовала в своем Instagram видео, в котором извинилась за свои некорректные формулировки и заявила, что она против какого-либо насилия.
Как отреагировали коллеги Тодоренко на ее высказывания о насилии?
Коллеги Тодоренко тоже высказались по этому поводу. Так, телеведущая Оксана Пушкина отметила, что поддерживает решение журнала Glamour лишить Тодоренко титула, при этом сказала, что травля в ее отношении недопустима.
Еще одна коллега по цеху Тодоренко Ксения Собчак выступила в ее защиту,
Собчак отметила, что сама она против любого насилия, при этом добавила, что травля «когда все на одного» для нее неприемлема, поэтому она решила заступиться за Тодоренко.
Заступился за телеведущую и ее супруг певец Влад Топалов,
Тем временем журналист и телеведущая Полина Неня отметила, что негативная реакция на слова Тодоренко –
Певица Анна Седокова
Жестко
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Известный бренд перестал сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии
Компания PepsiCo отказалась от рекламы своей продукции с участием телеведущей Региной Тодоренко и остановила медиакампанию с ней. Об этом заявил директор по...
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