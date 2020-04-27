Весь Туркменистан скинулся: Бердымухамедову подарили табун ахалтекинских скакунов

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Празднование прошло 25 апреля в Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом.





Один конь был вручен от имени военных и правоохранительных органов, другой — от имени всех коневодов страны, по одному от каждого из пяти велаятов (областей) — Ахалского, Балканского, Лебапского, Дашогузского и Марыйского — и еще один — от города Ашхабада.





Президент выбрал буланого Тойлы, которого подарили коневоды, повязал на его шею традиционный оберег («аладжа») и прокатился на нем под аплодисменты стадиона. Этот жеребец, родившийся в 2017 году, происходит от коней Батыр и Сонар и представляет потомственную линию жеребца Гырсакара, который победил в финале конкурса красоты ахалтекинских коней, сообщает Turkmenistan.Ru.





В финал смотра, проводимого с 2011 года, вышли 10 ахалтекинцев, отобранных на предварительных этапах. Дважды (без снаряжения и в полном убранстве) коневоды выводили коней, являющихся элитой ахалтекинской породы, на смотровую площадку перед жюри, которое оценивало экстерьер — красоту, стать и грацию.









После долгого обсуждения жюри признало самым красивым ахалтекинцем 2020 года вороного коня Гырсакара (Белолобого) из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана.





Мамметмырат Газаков получил приз от имени главы государства — ключи от спортивного кроссовера Audi Q8. Конкурсу был посвящен выпуск Его сейис (тренер) заслуженный коневод Туркменистанаполучил приз от имени главы государства — ключи от спортивного кроссовера Audi Q8. Конкурсу был посвящен выпуск новостей канала Altyn Asyr.





Затем были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и видеосюжетах. Победители получили денежные призы в размере от $1 до $3 тыс.





Гурбангулы Бердымухамедов считает себя большим знатоком лошадей этой породы и посвятил им уже четыре книги. Первой был отпечатанный в 2008 году в Германии фотоальбом «Ахалтекинец — наша гордость и слава».





В 2011 году вышло его продолжение — альбом «Полет небесных скакунов». Третья книга «Стремительная поступь скакуна» вышла в марте 2016 года, четвертая, изданная в 2019 году, называется «У коня есть и преданность, и веселье».



