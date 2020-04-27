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Весь Туркменистан скинулся: Бердымухамедову подарили табун ахалтекинских скакунов
Источник материала: Партизан
Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня ахалтекинского скакуна подарили восемь ахалтекинцев
фото носит иллюстративный характер
Празднование прошло 25 апреля в Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом.
Один конь был вручен от имени военных и правоохранительных органов, другой — от имени всех коневодов страны, по одному от каждого из пяти велаятов (областей) — Ахалского, Балканского, Лебапского, Дашогузского и Марыйского — и еще один — от города Ашхабада.
Президент выбрал буланого Тойлы, которого подарили коневоды, повязал на его шею традиционный оберег («аладжа») и прокатился на нем под аплодисменты стадиона. Этот жеребец, родившийся в 2017 году, происходит от коней Батыр и Сонар и представляет потомственную линию жеребца Гырсакара, который победил в финале конкурса красоты ахалтекинских коней, сообщает Turkmenistan.Ru.
В финал смотра, проводимого с 2011 года, вышли 10 ахалтекинцев, отобранных на предварительных этапах. Дважды (без снаряжения и в полном убранстве) коневоды выводили коней, являющихся элитой ахалтекинской породы, на смотровую площадку перед жюри, которое оценивало экстерьер — красоту, стать и грацию.
После долгого обсуждения жюри признало самым красивым ахалтекинцем 2020 года вороного коня Гырсакара (Белолобого) из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана.
Его сейис (тренер) заслуженный коневод Туркменистана Мамметмырат Газаков получил приз от имени главы государства — ключи от спортивного кроссовера Audi Q8. Конкурсу был посвящен выпуск новостей канала Altyn Asyr.
Затем были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и видеосюжетах. Победители получили денежные призы в размере от $1 до $3 тыс.
Гурбангулы Бердымухамедов считает себя большим знатоком лошадей этой породы и посвятил им уже четыре книги. Первой был отпечатанный в 2008 году в Германии фотоальбом «Ахалтекинец — наша гордость и слава».
В 2011 году вышло его продолжение — альбом «Полет небесных скакунов». Третья книга «Стремительная поступь скакуна» вышла в марте 2016 года, четвертая, изданная в 2019 году, называется «У коня есть и преданность, и веселье».
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Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня ахалтекинского скакуна подарили восемь ахалтекинцев
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