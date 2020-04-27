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«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей

27.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей

«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей с 29 апреля, сообщил сегодня ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

«Производство автомобилей будет остановлено с 29 апреля», — сказал Сергей Зайцев. Возобновить производство планируется 18 мая.

Продажи «АвтоВАЗа» на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд российских рублей в неделю. На предприятии рассчитывают, что спрос удастся увеличить при помощи программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на текущий год и продления их действия. Также для стимулирования продаж необходимо применять госзакупки.

«АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей с 29 апреля, сообщил сегодня ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев....
 
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