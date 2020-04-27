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Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

27.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Социально-творческая акция «Послание ветерану», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во всех уголках республики.

Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

В ее рамках школьники отправят ветеранам, проживающим в их районах, почтовые карточки с теплыми пожеланиями. Дизайн открыток разработан на основе рисунков, представленных на республиканскую выставку-конкурс детского творчества «Салют Победы». Всего разработано 5 эскизов. Один из них – по рисунку школьницы Дарьи Пукшты из Островца. Ее работа в числе лучших в республике.

Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

– На областной этап конкурса школьники региона прислали около 320 работ. Члены жюри отобрали 40 лучших рисунков, которые участвовали в республиканском этапе. Эти работы легли в основу поздравительных открыток, которые в скором времени ребята будут рассылать ветеранам. В социально-творческую кампанию включатся молодые парламентарии со всей области, а также авторы конкурсных работ, – рассказала куратор Молодежного парламента при областном Совете депутатов 4 созыва, заведующая сектором детских и молодежных организаций и объединений областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Васюкевич.

Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

Старт акции был дан на онлайн-заседании членов Республиканского координационного совета молодежных парламентов. Эту молодежную инициативу подхватили и дети. Планируется, что в преддверии Дня Победы каждый ветеран получит поздравления и слова благодарности от молодого поколения страны.

Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

#Память.Единство.Победа

Юлия ТИМОЩУК

 
 
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Социально-творческая акция «Послание ветерану», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во всех уголках республики. В ее рамках...
 
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