Юные парламентарии запустили поздравительную кампанию в преддверии Дня Победы

Источник материала: Полымя

Социально-творческая акция «Послание ветерану», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во всех уголках республики.





В ее рамках школьники отправят ветеранам, проживающим в их районах, почтовые карточки с теплыми пожеланиями. Дизайн открыток разработан на основе рисунков, представленных на республиканскую выставку-конкурс детского творчества «Салют Победы». Всего разработано 5 эскизов. Один из них – по рисунку школьницы Дарьи Пукшты из Островца. Ее работа в числе лучших в республике.





– На областной этап конкурса школьники региона прислали около 320 работ. Члены жюри отобрали 40 лучших рисунков, которые участвовали в республиканском этапе. Эти работы легли в основу поздравительных открыток, которые в скором времени ребята будут рассылать ветеранам. В социально-творческую кампанию включатся молодые парламентарии со всей области, а также авторы конкурсных работ, – рассказала куратор Молодежного парламента при областном Совете депутатов 4 созыва, заведующая сектором детских и молодежных организаций и объединений областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Васюкевич.





Старт акции был дан на онлайн-заседании членов Республиканского координационного совета молодежных парламентов. Эту молодежную инициативу подхватили и дети. Планируется, что в преддверии Дня Победы каждый ветеран получит поздравления и слова благодарности от молодого поколения страны.





#Память.Единство.Победа