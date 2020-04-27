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В городском парке появится новый аттракцион
27.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Городской парк культуры и отдыха готовится к открытию сезона. С 1 мая начинают работать аттракционы, разумеется, при полном соблюдении санитарно-гигиенических предписаний.
Раскроем тайну: для маленьких пинчан готовился сюрприз – детское колесо обозрения «Солнышко». Подготовлена площадка для установки аттракциона.
Однако его поставка из России по известным причинам задерживается. Надеемся, ненадолго.
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Городской парк культуры и отдыха готовится к открытию сезона. С 1 мая начинают работать аттракционы, разумеется, при полном соблюдении санитарно-гигиенических...
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