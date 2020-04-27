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Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

27.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

26 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев возложил цветы к памятным знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

Глава российской дипмиссии отметил важность сохранения памяти о подвиге людей, которые были ликвидаторами крупнейшей техногенной катастрофы на планете.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Важно помнить о подвиге тех 125 тысяч россиян, которые участвовали в ликвидации последствий тяжелейшей аварии. Важно помнить о почти 10 тысячах белорусов, которые также эту память, эту скорбь сохраняют в своих сердцах. Это тоже то, что нас объединяет, то, что мы не имеем права забыть. А помня об этом, должны вместе смотреть вперед.

Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд

В 2016 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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