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Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 апреля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев возложил цветы к памятным знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы» в парке Дружбы народов.
Глава российской дипмиссии отметил важность сохранения памяти о подвиге людей, которые были ликвидаторами крупнейшей техногенной катастрофы на планете.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
В 2016 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.
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Дмитрий Мезенцев в день годовщины на Чернобыльской АЭС: помня об этом, должны вместе смотреть вперёд
Новости Беларуси. В Минске прошли памятные мероприятия в честь 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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