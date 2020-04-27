Составлено меню, которое поможет кишечнику работать идеально

Источник материала: ОНТ

Продукты, которые помогут наладить работу кишечника, а также улучшить обмен веществ, перечислила врач-онколог Елена Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.





Как посоветовала врач, начинать утро необходимо со стакана воды. Однако не стоит с утра добавлять в воду лимон и мёд. Дело в том, что он очень агрессивен для слизистой.





На завтрак доктор посоветовала употреблять белки, например, творог или вареные яйца. Подойдут для завтрака и медленные углеводы в виде каши. Не стоит забывать включать в данный приём пищи клетчатку - овощи.





Что касается обеда, то он должен быть самым большим приёмом пищи. Он должен содержать белок в виде мяса или рыбы, медленные углеводы, а также салат из свежих овощей. Также на обед можно съесть нежирный суп.





Перекусывать необходимо фруктами. Например, запечённым яблоком, салатом из фруктов и йогуртом, а также сухофруктами.

Ужин, по мнению доктора, должен быть без сложных гарниров. Отдавать предпочтение следует белку и овощам. Например, подойдёт куриное филе, цветная капуста или овощное рагу. На ночь можно выпить стакан свежего кефира или же йогурта.





Овощи онколог посоветовала подвергать термической обработке. Также необходимо включать в рацион натуральные пробиотики: квашеную капусту, солёные огурцы, йогурт, кефир, ряженку, чайный гриб.





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