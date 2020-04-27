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Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон поддержки в это непростое время продолжает Белорусский союз женщин. Представители организации посетили детскую областную больницу Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для маленьких пациентов – предметы гардероба и средства защиты.
Кроме того, маски и антисептики передали работникам центров социального обслуживания и ветеранам города. Только в Ленинском районе Могилева работают свыше 80 соцработников. Они ежедневно навещают своих подопечных – одиноких пожилых людей. Дополнительная защита и забота для них сейчас важна.
Алла Богатенко, председатель Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:
Екатерина Морозова, заместитель директора Центра соцобслуживания населения Ленинского района Могилева:
Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин:
Благотворительный марафон Белорусского союза женщин не заканчивается. Помощь организация оказывает адресно. Уже в ближайшее время больницы и поликлиники Могилева получат микроволновые печи и электрические чайники.
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Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна
Новости Беларуси. Марафон поддержки в это непростое время продолжает Белорусский союз женщин. Представители организации посетили детскую областную больницу...
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