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Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

27.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон поддержки в это непростое время продолжает Белорусский союз женщин. Представители организации посетили детскую областную больницу Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Для маленьких пациентов – предметы гардероба и средства защиты.

Минздрав: просим не посещать своих пожилых родственников, не собираться со всей страны и не устраивать посиделки на кладбищах

Кроме того, маски и антисептики передали работникам центров социального обслуживания и ветеранам города. Только в Ленинском районе Могилева работают свыше 80 соцработников. Они ежедневно навещают своих подопечных – одиноких пожилых людей. Дополнительная защита и забота для них сейчас важна.

Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Алла Богатенко, председатель Могилевской городской организации Белорусского союза женщин:
Медицина у нас передовая. Но, тем не менее, есть еще категории, которые также нуждаются в нашей заботе от всего сердца. Как мы, женщины, делаем дома, так мы подарим свою заботу всем нашим гражданам, могилевчанам.

Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Екатерина Морозова, заместитель директора Центра соцобслуживания населения Ленинского района Могилева:
Спонсорская помощь в виде масок очень важна. Наши сотрудники постоянно находятся в тесном общении с населением. Это люди, которые вхожи в дома пожилых граждан и инвалидов. Потому как никому эти маски для наших работников очень важны.

Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Алла Галушко, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин:
Наши общественные организации на местах тоже открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать нам, какая помощь нужна. А наша задача – быстро скоординировать действия, найти помощь, связаться с предприятиями, организациями и людьми бизнеса, которые тоже сегодня готовы помогать. И доставить эту помощь туда, куда требуется.

Председатель Могилёвской областной организации БСЖ: мы открыли прямые линии, куда могут позвонить медики и подсказать, какая помощь нужна

Благотворительный марафон Белорусского союза женщин не заканчивается. Помощь организация оказывает адресно. Уже в ближайшее время больницы и поликлиники Могилева получат микроволновые печи и электрические чайники.

Люди в материале: Алла Богатенко, Екатерина Морозова, Алла Галушко

 
Теги: Могилев
 
 
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