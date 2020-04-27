Слухи: Ганчаренко покинет ЦСКА по окончании сезона. Гендир ЦСКА: Это не правда

По данным канала, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет. Уход белорусского специалиста не стоит связывать с тем, что у ЦСКА сменился владелец, так как руководство по факту осталось прежним, пишет

Роман Бабаев в комментарии sport-express.ru Однако генеральный директор ЦСКАв комментарии

опроверг эту информацию.





- Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! — сказал Бабаев. — Зачем нагнетать ситуацию?





- Информация об уходе Ганчаренко не соответствует действительности?





- Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...





- Контракт с Ганчаренко будет продлен?





- Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?









- Кредит доверия к Ганчаренко сохраняется?





- Кредит доверия — избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас идем.





Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потом уже делать выводы