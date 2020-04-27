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Слухи: Ганчаренко покинет ЦСКА по окончании сезона. Гендир ЦСКА: Это не правда

27.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко покинет ЦСКА. Контракт действует до окончания сезона и продлен не будет, сообщает телеграм-канал "Ложа прессы"



По данным канала, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет. Уход белорусского специалиста не стоит связывать с тем, что у ЦСКА сменился владелец, так как руководство по факту осталось прежним, пишет pressball.by

Однако генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии sport-express.ru
опроверг эту информацию.

- Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! — сказал Бабаев. — Зачем нагнетать ситуацию?

- Информация об уходе Ганчаренко не соответствует действительности?

- Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

- Контракт с Ганчаренко будет продлен?

- Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?


- Кредит доверия к Ганчаренко сохраняется?

- Кредит доверия — избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. 

Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потом уже делать выводы
 
 
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Белорусский тренер Виктор Ганчаренко покинет ЦСКА. Контракт действует до окончания сезона и продлен не будет, сообщает телеграм-канал "Ложа прессы"
 
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