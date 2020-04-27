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С 1 мая повышают минимальные пенсии. В Минтруда рассказали, поднимут ли трудовые
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 мая
В Минтруда рассказали, что перерасчета трудовых пенсий с мая не будет, только минимальных трудовых и социальных.
— Предложения (о повышении трудовых пенсий. — Прим. ред.) вносятся, когда для этого есть финансовые ресурсы у Фонда социальной защиты населения. Прогнозировать, что будет рост заработной платы и рост доходов бюджета фонда, пока очень сложно, — пояснили заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — В связи с увеличением заработной платы увеличения трудовых пенсий не будет с 1 мая.
Деньги на повышение трудовых пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Перерасчет трудовых пенсий производят в связи с ростом средней зарплаты по стране.
В предыдущие два года с 1 мая в Беларуси повышали трудовые пенсии. К примеру, в прошлом году рост
Власти планируют поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Какие регионы помешают это выполнить
Власти
В сентябре средняя пенсия по возрасту составила 40,3% от средней зарплаты по стране. Выйти на прогнозный показатель удалось из-за
В декабре в Беларуси
Если смотреть соотношение средней декабрьской пенсии по возрасту по регионам к средней зарплате в этой же области, то выйти на 40% в декабре не получилось в Минске (27%), а также в Минской и Брестской областях — 36% и 38,4% соответственно. В самых «бедных» областях этот показатель оказался выше всего — в Могилевской и Витебской (44,6% и 42,8% соответственно). Для сравнения: в Гомельской области — 41,2%, а в Гродненской — 40,7%.
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, будут ли в нынешнем году в мае поднимать размер трудовых пенсий.
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