С 1 мая повышают минимальные пенсии. В Минтруда рассказали, поднимут ли трудовые

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Поднимут также надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за теми, кто старше 80-ти. Последние два года с 1 мая также повышали трудовые пенсии: в 2018-м — в среднем на 5,4%, а в 2019-м — на 6,5%. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, будут ли в нынешнем году в мае поднимать размер трудовых пенсий и от чего зависит их рост.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минтруда рассказали, что перерасчета трудовых пенсий с мая не будет, только минимальных трудовых и социальных.

— Предложения (о повышении трудовых пенсий. — Прим. ред.) вносятся, когда для этого есть финансовые ресурсы у Фонда социальной защиты населения. Прогнозировать, что будет рост заработной платы и рост доходов бюджета фонда, пока очень сложно, — пояснили заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — В связи с увеличением заработной платы увеличения трудовых пенсий не будет с 1 мая.

Деньги на повышение трудовых пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Перерасчет трудовых пенсий производят в связи с ростом средней зарплаты по стране.

В предыдущие два года с 1 мая в Беларуси повышали трудовые пенсии. К примеру, в прошлом году рост составил в среднем 6,5%, а годом ранее — 5,4%.

Власти планируют поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Какие регионы помешают это выполнить

Власти хотели выйти на средний размер пенсий на уровень 40% от средней зарплаты по стране в 2018 году, но планы пришлось перенести на 2019 год. В прошлом году допрыгнуть до этой отметки удалось в сентябре и ноябре, в остальные месяцы — нет.

В сентябре средняя пенсия по возрасту составила 40,3% от средней зарплаты по стране. Выйти на прогнозный показатель удалось из-за падения средней зарплаты по стране на протяжении двух месяцев. В Минтруда рассчитывали , что это соотношение удастся удержать и в следующем месяце, но не получилось из-за роста зарплат. В октябре этот показатель составил 39,8%. Зато в ноябре упали зарплаты, зато по отношению к ним увеличилась средняя пенсия по возрасту — до 40,1%.

В декабре в Беларуси рванула средняя зарплата, превысив отметку в 1230 рублей до уплаты налогов. А «пенсионный» показатель упал до 36%. Добавим, что если брать среднюю зарплату за январь-декабрь (1090,9 рубля), то пенсия составили 40,9% от нее.

Если смотреть соотношение средней декабрьской пенсии по возрасту по регионам к средней зарплате в этой же области, то выйти на 40% в декабре не получилось в Минске (27%), а также в Минской и Брестской областях — 36% и 38,4% соответственно. В самых «бедных» областях этот показатель оказался выше всего — в Могилевской и Витебской (44,6% и 42,8% соответственно). Для сравнения: в Гомельской области — 41,2%, а в Гродненской — 40,7%.