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Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны – мемориальном комплексе «Рыленки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь захоронены более 10 тысяч советских воинов, погибших во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Их уже нанесли на обновленные плиты мемориала.
Надежда Дударева, краевед:
В «Рыленках» заменили практически все: входную группу, стелы, тротуарную плитку, ограждения. По сути, сегодня проект вошел в завершающую стадию. 9 мая здесь отметят 75-летие Победы.
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Новости Беларуси. Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны – мемориальном...
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