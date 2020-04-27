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Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

27.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны – мемориальном комплексе «Рыленки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Здесь захоронены более 10 тысяч советских воинов, погибших во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Их уже нанесли на обновленные плиты мемориала.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Надежда Дударева, краевед:
Мы до сих пор работаем над захоронением. Мы уточняем имена тех, кто здесь захоронен, уточняем данные о них, и проводим поисковую работу дальше. В ходе поисковой работы нами найдены новые имена, которые будут внесены на эти плиты, добавлены. Есть плиты, не заполненные полностью для того, чтобы в ходе работ, которые мы проводим, если мы найдем имена других людей, чтобы их внести еще сюда.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

В «Рыленках» заменили практически все: входную группу, стелы, тротуарную плитку, ограждения. По сути, сегодня проект вошел в завершающую стадию. 9 мая здесь отметят 75-летие Победы.

Люди в материале: Надежда Дударева

 
 
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Новости Беларуси. Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны – мемориальном...
 
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