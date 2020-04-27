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В странах Европы постепенно снимают карантинные меры
Источник материала: ОНТ
Открывают границы и возобновляют работу. Страны Европы постепенно выходят из карантина.
С этого дня Чехия открыла въезд, но пока только для своих граждан и предпринимателей из ЕС. К работе вернулись автошколы и университеты. В Литве разрешили посещать музеи, зоопарки и ботанические сады. В Швейцарии и Австрии возобновляет работу сфера услуг. Ослабить одну из самых строгих мер карантина решила Испания – дети могут выходить на улицу. Ограничения на передвижение готовится снять и Бельгия. А с 4 мая карантинные меры смягчит и наиболее пострадавшая от эпидемии страна – Италия. Ранее локдаун уже пересмотрели Польша, Дания и Норвегия.
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Открывают границы и возобновляют работу. Страны Европы постепенно выходят из карантина. С этого дня Чехия открыла въезд, но пока только для своих граждан и...
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