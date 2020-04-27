Разрушительные последствия стихии устраняют в США

Источник материала: ОНТ

США приходят в себя после удара стихии. Мощный шторм ударил сразу по нескольким штатам.

В Теннеси ветер со скоростью 130 километров в час валил деревья и рекламные щиты, срывал кровлю и обрывал провода. Повсюду перебои с электричеством. А на Техас обрушились град и грозы. По Висконсину пронеслись сразу два торнадо. На устранение последствий непогоды брошены все силы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram