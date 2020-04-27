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Разрушительные последствия стихии устраняют в США
Источник материала: ОНТ
США приходят в себя после удара стихии. Мощный шторм ударил сразу по нескольким штатам.
В Теннеси ветер со скоростью 130 километров в час валил деревья и рекламные щиты, срывал кровлю и обрывал провода. Повсюду перебои с электричеством. А на Техас обрушились град и грозы. По Висконсину пронеслись сразу два торнадо. На устранение последствий непогоды брошены все силы.
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США приходят в себя после удара стихии. Мощный шторм ударил сразу по нескольким штатам. В Теннеси ветер со скоростью 130 километров в час валил деревья и рекламные...
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