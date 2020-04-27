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Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости

27.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Давайте поговорим немного о буддизме. Учение несёт в себе четыре истины, но нас интересуют только три. Итак: «Жизнь есть страдание», «У этого страдания есть причина», «Эта причина может быть устранена». 

Чаще всего можно услышать первую истину буддизма, а о третьей помнят только оптимисты. Если подумать, мы живём в самое лучшее время. Сейчас существует множество разумных законов, люди всё больше приближаются к равноправию, современная медицина позволяет людям доживать до глубокой старости. 

Бесспорно, существует ещё много проблем, которые нужно решить, но давайте поговорим о чем-нибудь хорошем и вселяющем веру в лучшее. 

Уровень грамотности постепенно повышается 

В 1800 году читать и писать умело только 12% населения планеты. В 2016 году грамотными являются 86,25% людей старше 15 лет. В большинстве европейских стран уровень грамотности превышает 90%. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Запрещаются цирки с животными 

Более 45 стран в части своих городов или во всех ввели закон, который запрещает выступление животных в цирке. Это развлечение признано ущемляющим права зверей. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Увеличивается продолжительность жизни 

Результат заметен даже за 27 лет. В 1990 году 25% детей умирали, не дожив до пяти лет. В возрасте 5-14 лет умирали около 3%. Ещё 15% не успевали пересечь порог в 49 лет. Около 23% доживали до 50-69 лет. И 33,5% удавалось прожить более 70 лет. 

В 2017 году цифры выглядят так. До 5 лет не доживают 9,5% детей, 1,3% умирают в возрасте 5-14 лет. 13,5% людей не пересекли рубеж в 50 лет. 26,8% смогли прожить до 50-69 лет. 70 лет и больше прожили 48,6% людей. То есть почти половина всех людей живёт более 70 лет. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Снижается уровень загрязнения воздуха 

Яркий пример – в апреле жители индийского города Джаландхар и его окрестностей увидели верхушку горного хребта Гималаев. Улучшается ситуация и с фауной. Например, в Чернобыльской зоне были обнаружены глухари. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Растёт роль возобновляемых источников энергии 

В 2015 году около 19,3 % мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии. В 1965 году ветряной или солнечной энергетики ещё не было, только деревья и сила волн. Гидроэнергетика производила всего 919,77 ТВт·ч. 

В 2017 году гидроэнергия выработала 4 065,44 ТВт·ч, ветроэнергетика – 1 127,99 ТВт·ч, солнечная энергия – 453,52 ТВт·ч. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Улучшается гендерное равенство 

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Постепенно снижается экономическое неравенство. Например, в 1970 году в Великобритании мужчины в среднем зарабатывали на 47,6% больше. В 2016 году разница в доходах составила 16,8%. В США и Японии в 1975 году мужчины зарабатывали больше на 37,6% и 42,4%. В 2015 году разница составила 18,9% и 25,7% соответственно. 

Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости
Фото: pixabay.com 

Ещё один яркий пример улучшения ситуации – в 2018 году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль. Это была единственная страна, где у женщин не было права водить машину. 

Кстати, постепенно снижается и продолжительность рабочего времени.

Сколько часов люди тратили на работу от каменного века и до наших дней – читайте здесь

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Давайте поговорим немного о буддизме. Учение несёт в себе четыре истины, но нас интересуют только три. Итак: «Жизнь есть страдание», «У этого страдания есть...
 
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