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Подводим итоги второго тура высшей лиги «Беларусбанка»

27.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился шестой тур «Беларусбанк – высшая лига» по футболу. Вторую победу подряд добыла «Ислочь». Парни Виталия Жуковского на домашнем стадионе нанесли поражение «Витебску», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводим итоги второго тура высшей лиги «Беларусбанка»

Счет был открыт под занавес первого тайма. Форвард «волков» Дмитрий Комаровский реализовал пенальти и вывел вперед «Ислочь» 1:0. К тому моменту шла 37-я минута встречи, а в начале второй части поединка хозяева укрепили свой перевес. На 55-й минуте Янсане отправил второй мяч в ворота «Витебска» – 2:0. Эти цифры и сохранились на табло вплоть до финального свистка.

Подводим итоги второго тура высшей лиги «Беларусбанка»

«Ислочь» набрала 12 очков и поднялась на второе место в таблице, а «Витебск» после шести туров расположился на пятой строчке.

Подводим итоги второго тура высшей лиги «Беларусбанка»

Лидерство в чемпионате захватил «Слуцк». «Сахарные» 26 апреля обыграли «Белшину». Третье место занимает жодинское «Торпедо-БелАЗ». «Автозаводцы» в воскресенье сыграли вничью с брестским «Рухом».

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Завершился шестой тур «Беларусбанк – высшая лига» по футболу. Вторую победу подряд добыла «Ислочь». Парни Виталия Жуковского на домашнем...
 
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