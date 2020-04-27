На спасение экономики Беларусь потратит до 6 миллиардов долларов: вот куда пойдут деньги

Источник материала: KYKY

Заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой дал интервью телеканалу «Беларусь-1». Чиновник рассказал, как власти намерены спасать экономику во времена кризиса, вызванного пандемией.

Итак, на поддержку экономики власти собираются выделить от пяти до шести миллиардов долларов, заявил Крутой. Для этого Беларусь попросит помощи в том числе у МВФ (900 миллионов долларов), Всемирного банка (300 миллионов), Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая. В сумме страна рассчитывает привлечь примерно 2-2,5 миллиарда долларов от внешних кредиторов.

По словам Крутого, в первую очередь поддержка нужна транспортной отрасли, сфере услуг, туризма и спорта. Планы по господдержке разделят на шесть блоков. Один из основных блоков – «самый дорогой», стоимостью порядка 800 миллионов рублей, – сфера здравоохранения. Сюда входит закупка оборудования, тест-систем, медикаментов, доплаты медикам и так далее.

Второй крупный блок – социальный, на него потратят около 300 миллионов рублей. Крутой вспомнил о данных Международной организации труда, которая говорит, что 1,3 миллиарда человек (почти 40% рабочей силы мировой экономики) после кризиса останутся безработными. Поэтому задача номер один, которую поставил Александр Лукашенко, – это сохранить рабочие места и предприятия. По версии Крутого, все остальные задачи вторичны.

Обсуждаются специальные льготные кредиты на зарплату. Но этот механизм будет не массовым, а точечным. Крутой также отметил, что президент подписал указ (и ввел арендные каникулы в отношении госсобственности), где указана рекомендация и частным арендодателям снизить арендную плату для своих арендаторов. Многие собственники, со слов заместителя премьер-министра, уже пошли навстречу своим арендаторам и сбрасывают плату либо предоставляют каникулы.