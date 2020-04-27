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На спасение экономики Беларусь потратит до 6 миллиардов долларов: вот куда пойдут деньги
Источник материала: KYKY>
Заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой
Итак, на поддержку экономики власти собираются выделить от пяти до шести миллиардов долларов, заявил Крутой. Для этого Беларусь попросит помощи в том числе у МВФ (900 миллионов долларов), Всемирного банка (300 миллионов), Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая. В сумме страна рассчитывает привлечь примерно 2-2,5 миллиарда долларов от внешних кредиторов.
По словам Крутого, в первую очередь поддержка нужна транспортной отрасли, сфере услуг, туризма и спорта. Планы по господдержке разделят на шесть блоков. Один из основных блоков – «самый дорогой», стоимостью порядка 800 миллионов рублей, – сфера здравоохранения. Сюда входит закупка оборудования, тест-систем, медикаментов, доплаты медикам и так далее.
Второй крупный блок – социальный, на него потратят около 300 миллионов рублей. Крутой вспомнил о данных Международной организации труда, которая говорит, что 1,3 миллиарда человек (почти 40% рабочей силы мировой экономики) после кризиса останутся безработными. Поэтому задача номер один, которую поставил Александр Лукашенко, – это сохранить рабочие места и предприятия. По версии Крутого, все остальные задачи вторичны.
Обсуждаются специальные льготные кредиты на зарплату. Но этот механизм будет не массовым, а точечным. Крутой также отметил, что президент подписал указ (и
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