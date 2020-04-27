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И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией
Источник материала: СТВ
Новости России. Телеведущая Елена Степаненко завела страничку в Instagram и поделилась несколькими фотографиями.
Как
Увидев новые фотографии телеведущей, пользователи восхищённо сказали, что она выглядит вдвое моложе своего возраста.
«БлагоДарю сердечно за ваши положительные отзывы! За тепло, которым так и пышут ваши слова!» –
Артистка добавила, что важно быть всегда оптимистичными и не грустить.
Кстати, недавно страницу в Instagram создал и знаменитый американский актёр Джонни Депп.
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Новости России. Телеведущая Елена Степаненко завела страничку в Instagram и поделилась несколькими фотографиями. Как рассказала артистка, создать аккаунт в соцсети...
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