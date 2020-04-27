Универсал Audi A6 Avant получил гибридную версию с расходом около 2 л на «сотню»

Источник материала: Tut.by

Audi продолжает планомерную электрификацию своего модельного ряда, начатую в прошлом году. Вслед за седаном A6 55 TFSI e Quattro на европейский рынок выходит универсал A6 Avant с аналогичной гибридной силовой установкой.





Она располагает двухлитровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 252 л.с. и 105-киловаттным электромотором, встроенным в 7-ступенчатый «робот» S Tronic с двумя сцеплениями. Пиковая отдача такой установки — 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента.





До 100 км/ч A6 Avant 55 TFSI e Quattro может разогнаться за 5,7 секунды (на 0,1 секунды медленнее седана), максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В электрическом режиме универсал может проехать до 51 км по циклу WLTP и разогнаться до максимальных 135 км/ч. Тяговый аккумулятор емкостью 14,1 кВтч, который от терминала мощностью 7,4 кВт можно зарядить примерно за 2,5 часа, установлен под полом багажника. Его объем при этом сократился с 565 л до 405 л (1535 л со сложенными сиденьями заднего ряда).





Подсчитанный производителем паспортный расход A6 Avant 55 TFSI e Quattro в комбинированном режиме — 1,9−2,1 л на 100 км. Как и у седана, стандартное оснащение A6 Avant 55 TFSI e Quattro включает матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, пакет S Line со спортивной подвеской и 19-дюймовые колесные диски.





Audi уже начала прием заказов на гибридную версию универсала — в Германии цены начинаются от 71 940 евро.