ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Универсал Audi A6 Avant получил гибридную версию с расходом около 2 л на «сотню»

27.04.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Audi продолжает планомерную электрификацию своего модельного ряда, начатую в прошлом году. Вслед за седаном A6 55 TFSI e Quattro на европейский рынок выходит универсал A6 Avant с аналогичной гибридной силовой установкой.


Она располагает двухлитровой бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 252 л.с. и 105-киловаттным электромотором, встроенным в 7-ступенчатый «робот» S Tronic с двумя сцеплениями. Пиковая отдача такой установки — 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента.


До 100 км/ч A6 Avant 55 TFSI e Quattro может разогнаться за 5,7 секунды (на 0,1 секунды медленнее седана), максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В электрическом режиме универсал может проехать до 51 км по циклу WLTP и разогнаться до максимальных 135 км/ч. Тяговый аккумулятор емкостью 14,1 кВтч, который от терминала мощностью 7,4 кВт можно зарядить примерно за 2,5 часа, установлен под полом багажника. Его объем при этом сократился с 565 л до 405 л (1535 л со сложенными сиденьями заднего ряда).


Подсчитанный производителем паспортный расход A6 Avant 55 TFSI e Quattro в комбинированном режиме — 1,9−2,1 л на 100 км. Как и у седана, стандартное оснащение A6 Avant 55 TFSI e Quattro включает матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, пакет S Line со спортивной подвеской и 19-дюймовые колесные диски.


Audi уже начала прием заказов на гибридную версию универсала — в Германии цены начинаются от 71 940 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Audi продолжает планомерную электрификацию своего модельного ряда: вслед за седаном A6 55 TFSI e Quattro на европейский рынок выходит универсал A6 Avant с аналогичной гибридной...
 
Новости дня
Новости разные
 
И не скажешь, что 67 лет. Степаненко удивила поклонников новой фотографией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика