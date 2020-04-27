Лесные пожары на юге Беларуси: МЧС призывает не выжигать траву и не палить костры

Источник материала: ОНТ

Обстановка в белорусских лесах накаляется в буквальном смысле. И без того сложную пожароопасную ситуацию могут усугубить большие выходные. Чтобы достучаться до людей, брестские спасатели решили проехать с призывом по улицам.

С помощью сигнально-говорящих устройств МЧС призывает не выжигать траву и не палить костры, пока стоит засушливая погода. Осадков в регионе не было с начала весны. Достаточно одной искры или непотушенной сигареты, чтобы ветер раздул пламя. По данным спасателей, человеческая беспечность по-прежнему – основная причина большинства пожаров. В сутки на пульт поступает до 20 экстренных выездов.

Только в Брестской области с начала года произошло больше тысячи пожаров. Пик пришёлся на этот месяц. В Дрогичином районе огонь подобрался к деревне и уничтожил 24 строения. Чудом, без жертв. А накануне горел лес в окрестностях Бреста, пламя распространилось на 70 гектарах и вплотную приблизилось к заправочным станциям. Вовремя удалось потушить. В ближайшие дни синоптики обещают сухую и жаркую погоду – до +22 градусов. Это может ухудшить ситуацию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram