Путин спрятался от коронавируса в Ново-Огарево и регулярно тестируется









АиФ » пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом рассказал «» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





- Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент? Откуда он выходит на связь? Были разные слухи: то ли он укрылся в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере...





- Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает.





Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной — ежедневной и даже ежечасной — его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.





— Соблюдает ли Владимир Путин социальную дистанцию в 1,5 метра, общаясь с посетителями и помощниками? И вообще, контактирует ли с ним кто-нибудь, кроме тех, кто обслуживает резиденцию?





— Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи.





Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные.





— Но тесты же не отличаются стопроцентной точностью.





— Да, и это, безусловно, учитывается. Я могу лишь повторить — все возможные меры предосторожности принимаются.





— Сам Путин также сдаёт тесты?





— Разумеется.









— А вы?





— Тоже. Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий.