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Путин спрятался от коронавируса в Ново-Огарево и регулярно тестируется

27.04.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как российского президента защищают от опасной инфекции и кто сейчас имеет к нему доступ?



Об этом рассказал «АиФ» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент? Откуда он выходит на связь? Были разные слухи: то ли он укрылся в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере... 

- Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает. 

Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной — ежедневной и даже ежечасной — его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.

— Соблюдает ли Владимир Путин социальную дистанцию в 1,5 метра, общаясь с посетителями и помощниками? И вообще, контактирует ли с ним кто-нибудь, кроме тех, кто обслуживает резиденцию?

— Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. 

Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. Те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные.

— Но тесты же не отличаются стопроцентной точностью.

— Да, и это, безусловно, учитывается. Я могу лишь повторить — все возможные меры предосторожности принимаются.

— Сам Путин также сдаёт тесты?

— Разумеется.


— А вы?

— Тоже. Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий.
 
 
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Как российского президента защищают от опасной инфекции и кто сейчас имеет к нему доступ?
 
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