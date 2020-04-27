27, 28 и 29 апреля за аппетитной пятёркой в «Радугу».
Стейк пангасиуса свежеморож., кг — 7,99
Лимон, кг — 5,99
Шашлык из мяса свинины в маринаде, охл., кг — 9,79
Полутушка ЦБ охл., кг — 3,79
Окорочка цыпленка-бройлера жареные в маринаде, кг — 7,99
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Аппетитная пятерка в «Радуге»
27.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
27, 28 и 29 апреля за аппетитной пятёркой в «Радугу».
Стейк пангасиуса свежеморож., кг — 7,99
Лимон, кг — 5,99
Шашлык из мяса свинины в маринаде, охл., кг — 9,79
Полутушка ЦБ охл., кг — 3,79
Окорочка цыпленка-бройлера жареные в маринаде, кг — 7,99
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27, 28 и 29 апреля за аппетитной пятёркой в «Радугу».
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