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Микрозаймы в Беларуси будут выдавать по-новому

27.04.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микрозаймы в Беларуси будут выдавать по-новому

Меньше переплат и жёстче правила! С этого дня микрозаймы в Беларуси будут выдавать по-новому. Это предусмотрено указом Президента. 

Раньше микрофинансовые организации могли устанавливать проценты на своё усмотрение. Теперь же переплата не должна превышать двойной суммы кредита. А «неустойка» – не больше половины долга. Изменения касаются и новых договоров, и заключенных ранее. Ещё одно новшество касается ломбардов. Они смогут не только предоставлять микрозаймы, но и хранить и скупать вещи для продажи. Кроме этого – предоставлять займы под залог транспортных средств. Но теперь для работы организациям обязательно понадобится сайт с полной информацией об условиях сделки.

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Меньше переплат и жёстче правила! С этого дня микрозаймы в Беларуси будут выдавать по-новому. Это предусмотрено указом Президента.  Раньше микрофинансовые...
 
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