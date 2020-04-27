Источник материала: ОНТ

Меньше переплат и жёстче правила! С этого дня микрозаймы в Беларуси будут выдавать по-новому. Это предусмотрено указом Президента.

Раньше микрофинансовые организации могли устанавливать проценты на своё усмотрение. Теперь же переплата не должна превышать двойной суммы кредита. А «неустойка» – не больше половины долга. Изменения касаются и новых договоров, и заключенных ранее. Ещё одно новшество касается ломбардов. Они смогут не только предоставлять микрозаймы, но и хранить и скупать вещи для продажи. Кроме этого – предоставлять займы под залог транспортных средств. Но теперь для работы организациям обязательно понадобится сайт с полной информацией об условиях сделки.

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