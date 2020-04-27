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Романчук о микрозаймах: Нацбанк пытается вернуть "культуру сбережения"

27.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как изменится жизнь простых белорусов благодаря новым правилам выдачи микрозаймов, поясняет экономист Ярослав Романчук.



По новым правилам микрозаймы начали выдавать в Беларуси с 27 апреля. В частности, ограничивается предельный размер суммы процентов, уплачиваемых по договору, а также размер возможных неустоек, которые не смогут превысить половины такого кредита. 

Власти пытаются сейчас бороться скорее со следствиями, а не причинами, отметил в комментарии для радио Sputnik Беларусь Ярослав Ромачук.

"Национальный банк, конечно, учитывает обострившиеся валютные риски, возможное падение доходов, связанное с очевидной рецессией, риски макроэкономического характера… Ограничения вводятся, но в Беларуси порядка 25 процентов людей имеют какие-то кредиты. 

При этом закредитованность очень серьезная, потому что люди исходили из какого-то серьезного источника доходов. И когда некоторые бизнесы, грубо говоря "обнулились", резко увеличилась угроза роста токсичных кредитов домашних хозяйств", ― говорит Романчук. 

При этом, для банков это не представляет такой угрозы, как ситуация в бизнесе, считает он. Так как закредитованность и уязвимость бизнеса гораздо серьезнее. К примеру, ситуацию, когда около 40 процентов выручки промышленных предприятий идет на покрытие кредитов, Романчук называет неподъемной по своей сути.


"Национальный банк думает про население, чтобы хоть как-то вернуть "культуру сбережения", которая была разрушена до основания в последние 10-15 лет. Но эта мера не даст такого результата, который был бы, если бы правительство и Нацбанк занялись нейтрализацией кризиса в целом. 

Фондовый рынок у нас как был мертвым так и остается, возможности инвестирования сбережений ― это все те же "кубышки под матрасом". Поэтому это скорее попытки бороться со следствиями, а не причинами", ― резюмирует Романчук.
 
 
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Как изменится жизнь простых белорусов благодаря новым правилам выдачи микрозаймов, поясняет экономист Ярослав Романчук.
 
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