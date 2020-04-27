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Репетиции парада в Минске: перекроют часть проспекта Машерова, как будет ходить транспорт

27.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжаются репетиции парада в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в четверг, 30 апреля, с 21:00 до 23:00 перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Репетиции парада в Минске: перекроют часть проспекта Машерова, как будет ходить транспорт

По этой причине временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов № 29, 44 и 136. В прямом направлении они пойдут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской. Обратно – по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича и проспекту Машерова. Пассажиров и автомобилистов просят учитывать эту информацию.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются репетиции парада в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в...
 
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