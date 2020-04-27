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Готовьтесь! Росгидромет и американские ученые прогнозируют рекордно жаркое лето

27.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Научный руководитель российского Гидрометеоцентра согласился с выводами американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы, которое прогнозирует, что лето 2020 года может стать рекордно жарким.

13 апреля специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, напоминает Белсат

Представитель российского Гидрометеоцентра считает, что лето-2020 войдет «в пятерку самых жарких лет» за всю историю метеонаблюдений.


Карта температурных рекордов в 2020 году. Инфографика noaa.gov

«Возможно, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, то, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – сказал в разговоре с ria.ru Роман Вильфанд, научный руководитель российского Гидрометеоцентра.

Синоптик также напомнил, что климатологи склонны ждать рекордов от каждого следующего пятилетия. По словам Романа Вильфанда, это результат глобального потепления и рост температуры связан с устойчивым увеличением парниковых газов в атмосфере.


27 апреля на совещании по ситуации с наводнениями и пожарами в регионах глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предупредил Владимира Путина, что приближается рекордно жаркое лето, пишет interfax-russia.ru.
 
 
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Научный руководитель российского Гидрометеоцентра согласился с выводами американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы, которое...
 
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