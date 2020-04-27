Готовьтесь! Росгидромет и американские ученые прогнозируют рекордно жаркое лето

Белсат 13 апреля специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, напоминает





Представитель российского Гидрометеоцентра считает, что лето-2020 войдет «в пятерку самых жарких лет» за всю историю метеонаблюдений.









Карта температурных рекордов в 2020 году. Инфографика noaa.gov





ria.ru Роман Вильфанд, научный руководитель российского Гидрометеоцентра. «Возможно, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, то, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – сказал в разговоре сРоман Вильфанд, научный руководитель российского Гидрометеоцентра.





Синоптик также напомнил, что климатологи склонны ждать рекордов от каждого следующего пятилетия. По словам Романа Вильфанда, это результат глобального потепления и рост температуры связан с устойчивым увеличением парниковых газов в атмосфере.







