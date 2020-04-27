От +12°C по северу до +22°C тепла по юго-западу: прогноз погоды на 28 апреля

Источник материала: ОНТ

Апрель закончится умеренно-теплой, неустойчивой погодой, с дождями различной интенсивности, и контрастной температурой воздуха. Погодой будут управлять атмосферные фронты, спешащие к нам то с запада, то с юга. Будет преобладать быстрая смена погодных условий.

Завтра, 28 апреля, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которого в дневные часы с Балтийского моря через северо-западные районы нашей страны будет проходить малоактивный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать более влажная воздушная масса.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-западу ожидаются кратковременные дожди. Влажность до 60%. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. Среднесуточная температура около нормы.

Температура воздуха к восьми утра составит от +4°C по северо-востоку до +9°C в западных регионах страны. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладней. В середине дня воздух хорошо прогреется, и температура составит от +12°C по северу до +22°C тепла по юго-западу. К вечеру температура немного понизится, но все равно останется положительной – от +12°C в Витебской области до +20°C по Брестской.

Характер погоды в середине недели будет определять балтийский циклон, который с большой скоростью промчится вдоль наших северных границ на восток. В предстоящую среду, он принесёт на большую часть грозовые дожди, при грозах порывистый западный ветер. Температура воздуха днем повысится, до +12°C…+19°C, в южной части до +23°C. В четверг так же без дождей и гроз не обойдется, но температура воздуха будет контрастной от +7°C по северу страны до +19°C выше нуля по югу. Ухудшение погодных условий будет носить скоротечный характер. Уже в первые дни мая, атмосферное давление будет неуклонно повышаться, увеличивая вероятность солнечной погоды и уменьшая до нуля вероятность выпадения осадков.

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