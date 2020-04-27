ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От +12°C по северу до +22°C тепла по юго-западу: прогноз погоды на 28 апреля

27.04.2020 17:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От +12°C по северу до +22°C тепла по юго-западу: прогноз погоды на 28 апреля

Апрель закончится умеренно-теплой, неустойчивой погодой, с дождями различной интенсивности, и контрастной температурой воздуха. Погодой будут управлять атмосферные фронты, спешащие к нам то с запада, то с юга. Будет преобладать быстрая смена погодных условий.

Завтра, 28 апреля, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которого в дневные часы с Балтийского моря через северо-западные районы нашей страны будет проходить малоактивный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать более влажная воздушная масса.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северо-западу ожидаются кратковременные дожди. Влажность до 60%. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. Среднесуточная температура около нормы.

Температура воздуха к восьми утра составит от +4°C по северо-востоку до +9°C в западных регионах страны. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладней. В середине дня воздух хорошо прогреется, и температура составит от +12°C по северу до +22°C тепла по юго-западу. К вечеру температура немного понизится, но все равно останется положительной – от +12°C в Витебской области до +20°C по Брестской.

Характер погоды в середине недели будет определять балтийский циклон, который с большой скоростью промчится вдоль наших северных границ на восток. В предстоящую среду, он принесёт на большую часть грозовые дожди, при грозах порывистый западный ветер. Температура воздуха днем повысится, до +12°C…+19°C, в южной части до +23°C. В четверг так же без дождей и гроз не обойдется, но температура воздуха будет контрастной от +7°C по северу страны до +19°C выше нуля по югу. Ухудшение погодных условий будет носить скоротечный характер. Уже в первые дни мая, атмосферное давление будет неуклонно повышаться, увеличивая вероятность солнечной погоды и уменьшая до нуля вероятность выпадения осадков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель закончится умеренно-теплой, неустойчивой погодой, с дождями различной интенсивности, и контрастной температурой воздуха. Погодой будут управлять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Готовьтесь! Росгидромет и американские ученые прогнозируют рекордно жаркое лето
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика