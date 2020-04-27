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«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси

27.04.2020 18:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси

«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

После шести туров у команды Виталия Павлова 13 очков. На один балл меньше у «Ислочи». Замыкает тройку «Торпедо-БелАЗ», набравший 11 очков. Улучшились показатели у БАТЭ. Команда уже на четвёртом месте. Приблизилось к лидерам и минское «Динамо». А вот действующие чемпионы из брестского «Динамо» занимают лишь 13 место (у команды 7 набранных очков). Гонку бомбардиров возглавляет нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка – он забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

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«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси. После шести туров у команды Виталия Павлова 13 очков. На один балл меньше у «Ислочи». Замыкает тройку...
 
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