Источник материала: ОНТ

«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

После шести туров у команды Виталия Павлова 13 очков. На один балл меньше у «Ислочи». Замыкает тройку «Торпедо-БелАЗ», набравший 11 очков. Улучшились показатели у БАТЭ. Команда уже на четвёртом месте. Приблизилось к лидерам и минское «Динамо». А вот действующие чемпионы из брестского «Динамо» занимают лишь 13 место (у команды 7 набранных очков). Гонку бомбардиров возглавляет нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка – он забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

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