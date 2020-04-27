|
"Карантинный" челлендж: голые в одеялах
Источник материала: Партизан
Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.
Голые в одеялах: в мире запустили новый "карантинный" челлендж - ФОТО
Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.
Как сообщает Dail Mail, один из таких новых челленджей получил название Duvet Dress Challenge ("одеяло-челлендж").
В Instagram под соответствующим хэштегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные “платья” из пледов и одеял.
Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)