"Карантинный" челлендж: голые в одеялах

Голые в одеялах: в мире запустили новый "карантинный" челлендж - ФОТО

Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.





Как сообщает Dail Mail, один из таких новых челленджей получил название Duvet Dress Challenge ("одеяло-челлендж").





В Instagram под соответствующим хэштегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные “платья” из пледов и одеял.





Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.



















