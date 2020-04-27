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"Карантинный" челлендж: голые в одеялах

27.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.

"Карантинный" челлендж: голые в одеялах
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Голые в одеялах: в мире запустили новый "карантинный" челлендж - ФОТО
Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.

Как сообщает Dail Mail, один из таких новых челленджей получил название Duvet Dress Challenge ("одеяло-челлендж").

В Instagram под соответствующим хэштегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные “платья” из пледов и одеял.

Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.
 
 
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Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения.
 
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