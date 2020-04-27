Поставить на лапы. Как минчанка помогает домашним питомцам заново научиться ходить

Выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости». корреспондент агентства «Минск-Новости».





Дневной стационар





Помещение центра реабилитации животных скорее напоминает группу в детском садике — уютно, светло, на ярких стенах выразительные картинки. На полу мячи разных размера и формы, кресла-груши, игрушки для четвероногих пациентов, которыми заинтересовались бы и детишки. Едва присела, как увидела черно-белого котика, он старательно двигался в мою сторону, задние лапки у него волочились.





— Это Тима. Когда ему было примерно полгода, он выпал из окна и получил перелом позвоночника. Котику сделали операцию. Теперь хозяйка привозит его к нам несколько раз в неделю, мы занимаемся с ним, вырабатываем спинальную (рефлекторную) походку, — говорит Кристина.





Благодаря рефлексам собаки и кошки могут передвигаться на лапах, даже не чувствуя половины тела. Но для этого нужно пройти долгий и сложный путь восстановления. Четких рекомендаций для выработки рефлекторной походки, особенно у кошек, нет. Но Кристина применяет комплекс мероприятий: мануальную терапию, массаж, физиопроцедуры, лечебную физкультуру. Причем для каждого пациента она разрабатывает индивидуальную программу реабилитации.





Тима сегодня в центре не один. В уголочке мирно спит молодая кошечка Люция. У нее врожденная травма позвоночника. Из соседней комнаты со звонким лаем приковылял пинчер Ларчик — у него болезнь межпозвонковых дисков. А еще есть пес по кличке Филя. Его привозят волонтеры — совсем в плачевном состоянии подобрали бедолагу на территории завода. Парализованный и никому не нужный, он долгое время ползал на передних лапах, и они стерлись до костей. На матрасике отдыхает Линда, ей 15 лет. Она не ходит. Возраст вызвал серьезные проблемы со здоровьем. Но от старости таблетку, к сожалению, пока не придумали.





— С каждым пациентом занимаемся с интервалом в два часа. Продолжительность в среднем 20–30 минут. Еще проводим приемы вновь прибывших питомцев, — делится Кристина, для которой этот центр стал делом жизни.





Навстречу призванию





Самые приятные детские воспоминания девушки связаны с летними каникулами у бабушки в деревне. Подальше от шумной ребятни она убегала в поле, где паслись козы, коровы, лошади. Любовь к животным стала для нее главным ориентиром. Неудивительно, что Кристина не могла пройти мимо брошенных, сбитых или избитых четвероногих. Подбирала, лечила, пристраивала. Удивительно другое: получив филологическое образование, не предала свою мечту помогать животным.





— Отучилась в ветеринарном центре здоровья и реабилитации животных в Москве, потом прошла обучение в Питере у ветеринара Анастасии Семеновой. Количество конференций и зарубежных онлайн-курсов не считала, специалисты из Германии, Голландии, Америки часто проводят вебинары и тренинги по реабилитации животных: дог-фитнес, спортивная ветеринария, массаж. То, чему училась, тестировала на животных, которых спасала. Конечно, это сложно, долго, а главное — может и вовсе не получиться. Но всегда нужно дать животному шанс, — уверена Кристина.





Несколько лет она сотрудничала с центром ветеринарной ортопедии и травматологии в Минске. Там работают опытные и образованные люди, которые понимают: операция — это только начало пути. Нужна еще реабилитация. И Кристина, как только появилась финансовая возможность, занялась поиском помещения, где можно было бы проводить регулярные занятия, и закупкой оборудования. Признается, что без помощи и поддержки отзывчивых людей и друзей сделать это было бы сложно.





— Мы открылись полтора года назад. Прежде провели основательный ремонт в этом помещении. Больше всего намаялись с установкой водной беговой дорожки. Она очень большая и дорогая. Уникальное для нашей страны оборудование позволяет решать многие проблемы со здоровьем питомцев в процессе реабилитации, — делится Кристина.













Руки — главный инструмент





Кроме водной беговой дорожки в центре есть обычная, с фиксатором, балансировочные подушки, горка с регулируемым уровнем наклона, массажные валики, аппарат миостимуляции, магнит, инфракрасная лампа. Но все это дает больший эффект, когда подключаются умелые и знающие руки реабилитолога.





— Любой тренажер, кроме разве что водной беговой дорожки, можно заменить домашним аналогом. Поэтому хозяевам не стоит бояться, что поездки в центр на постоянной основе они не потянут — нам удается подбирать упражнения для животных, которые живут даже в других городах. Главное в дистанционных занятиях — чтобы хозяева были со мной на связи и подробно рассказывали, что происходит с животным. Я всегда объясняю, что реабилитация — это не только трудоемкий, но, к сожалению, и непредсказуемый процесс. И первая моя заповедь — не навреди. Прежде чем совершить какую-либо манипуляцию, я консультируюсь с опытными неврологами и ортопедами, — рассказала девушка.





Не стоит забывать, что работает она не только с красивыми и чистыми котиками. Поднимать и перемещать собак крупных пород, успокаивать животное, чтобы поменьше было следов от зубов и когтей, найти к каждому подход — тут нужны знания психологии и поведенческих особенностей четвероногих: кто-то старается за вкусняшку, а кому-то нужны четкие команды.





— Финансовой выгоды в этой работе нет. Когда занимаешься с травмированным животным, может всякое происходить с его организмом. Нужно быть небрезгливым человеком и относиться с понимаем и любовью, без этого не будет результата, — уверена реабилитолог.





Быть мотиватором





Животные одинаковой породы с одной и той же травмой восстанавливаются по-разному. Причин много: реабилитационный потенциал питомца, ресурсные возможности хозяина. И дело не только в финансах, но и в желании заниматься с четвероногим:





— Люди зачастую обращаются к нам как в последнюю инстанцию. Уже заплатили за операцию, устали от поездок в клинику, а улучшения не наступают. И наша задача — настроить их иногда на долгую и сложную работу. Самые большие герои в этой ситуации, на мой взгляд, именно хозяева. Заниматься нужно ежедневно по шесть-семь раз, если говорим про неврологических пациентов, то лечение может продлиться больше года.





Когда шансов 0,1 %, или Чудеса случаются





Практически перед выходом статьи в Instagram появилось новое видео: 15-летняя Линда, которая смирно лежала на одном месте во время приемов и вызывала сочувствие всех посетителей, встала и пошла! Два месяца назад хозяева привезли ее с букетом болезней. Она не могла ходить. Кристина, учитывая возраст собаки, объяснила хозяевам, что Линде лучше всего быть дома, где ее любят, и как можно больше отдыхать. Но те проявили настойчивость и возили ее каждый день в центр на занятия. С ней работали так, будто она действительно встанет и пойдет, но особых надежд не питали. А Линда доказала: никогда нельзя сдаваться!





— Мы всегда настроены на успех, готовы к нему, ведь с позитивным настроем получается всегда больше и лучше, — говорит Кристина. — Если будешь думать о провале, то он и случится.





Фото из архива Кристины Еременко



