Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования в толкании ядра запланированы в Беларуси на 30 апреля, их онлайн-трансляция начнется в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Бресте 30 апреля. Следить за ними можно онлайн" alt="Соревнования в толкании ядра пройдут в Бресте 30 апреля. Следить за ними можно онлайн" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1588002966622351.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">



"Складывающаяся ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повлияла не только на календарь, но и на тренировочный процесс во многих странах. У белорусских легкоатлетов есть возможность продолжать свою подготовку и, конечно, они ее не упускают. 30 апреля в 18.00 состоятся первые в нашей стране официальные соревнования по толканию ядра в режиме онлайн", - отметили в пресс-службе.

Состязания будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра Беларуси в разных возрастных категориях. У каждого из участников есть право на выполнение шести попыток, по итогам которых будет определен победитель в каждой из пар.

Пройдут соревнования в местах тренировок легкоатлетов - в Витебске и Бресте. За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.