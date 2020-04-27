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Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги не намерен завершать карьеру
Источник материала: ОНТ
Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги Здено Хара не намерен завершать карьеру.
43-летний защитник и капитан «Бостона» надеется, что сезон в НХЛ будет возобновлён. В нынешнем чемпионате Здено Хара провёл 68 матчей, в которых набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» при впечатляющем показателе полезности – плюс 26. Всего в лиге словацкий защитник сыграл более полутора тысяч матчей. В НХЛ Здено Хара провёл 22 сезона.
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Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги Здено Хара не намерен завершать карьеру. 43-летний защитник и капитан «Бостона» надеется, что сезон в НХЛ будет...
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