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Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги не намерен завершать карьеру

27.04.2020 18:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги не намерен завершать карьеру

Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги Здено Хара не намерен завершать карьеру.

43-летний защитник и капитан «Бостона» надеется, что сезон в НХЛ будет возобновлён. В нынешнем чемпионате Здено Хара провёл 68 матчей, в которых набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» при впечатляющем показателе полезности – плюс 26. Всего в лиге словацкий защитник сыграл более полутора тысяч матчей. В НХЛ Здено Хара провёл 22 сезона.

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Самый возрастной игрок Национальной хоккейной лиги Здено Хара не намерен завершать карьеру. 43-летний защитник и капитан «Бостона» надеется, что сезон в НХЛ будет...
 
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