Саудовская Аравия: смертная казнь несовершеннолетним будет заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет

Власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве меры наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними лицами. Соответствующее заявление местной комиссии по правам человека размещено в понедельник на ее странице в Twitter, пишет ТАСС.





"Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса", - подчеркнул глава комиссии Аввад аль-Аввад, слова которого приводятся в документе.













В заявлении также отмечается, что смертная казнь несовершеннолетним будет заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет.





24 апреля власти королевства приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за противозаконные действия. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы Верховного суда страны, отныне порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением.



