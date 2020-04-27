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Это новый проект Национального академического народного оркестра Беларуси имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца. "Премьера станет музыкальным приношением 75-летию Великой Победы и одновременно данью памяти Владимира Мулявина", - рассказали в Белгосфилармонии.





Дирижер и аранжировщик оркестра Александр Кремко восстановил музыкальный материал программы с небольшими сокращениями и сделал переложение на инструментарий оркестра. В возобновленном спектакле прозвучат песни в исполнении Вячеслава Исаченко, Игоря Задорожного, Андрея Колосова, Владислава Даниловича, Александра Ляпунова и Павла Беркова. Партию соло-гитары исполнит ветеран ансамбля "Песняры", один из создателей программы заслуженный артист Беларуси Владимир Ткаченко.









Программу "Через всю войну" выдающийся композитор и музыкант Владимир Мулявин создал в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В новой программе мы стремились честно и эмоционально средствами поэзии, музыки, сценического воплощения песен сказать о минувшей войне, - вспоминал Владимир Мулявин. - Сказать через собирательный образ ее рядового героя, безымянного солдата, бойца-партизана, прошедшего все испытания от первых столкновений с врагом до салюта Победы. Сказать о его мужестве, о его подвиге во имя Родины, о том, что в самых трагических и безысходных ситуациях наш боец не терял светлых человеческих чувств и веры в жизнь".





Программа создавалась в содружестве с белорусским поэтом Валентином Тарасом. Он помогал Владимиру Мулявину с разработкой драматургического замысла, где каждое стихотворение должно было стать одним из эпизодов войны: от первого дня до последнего, от кровавого июньского рассвета над Брестской крепостью до победных майских залпов над Москвой. Владимир Мулявин и Валентин Тарас обратились к творчеству Янки Купалы, Александра Твардовского, Александра Прокофьева, Семена Гудзенко, Эди Огнецвет. А название программе дала строчка стихотворения Валентина Тараса "Баллада о фотокарточке".





В качестве аранжировщиков выступили музыканты ансамбля "Песняры" Игорь Паливода, Владимир Ткаченко и Борис Бернштейн. Премьера в Белгосфилармонии летом 1984 года стала значительным событием в культуре Беларуси. Новая работа "Песняров" потрясала своей художественной глубиной и многомерностью в отражении темы войны, о которой рассказывалось правдиво, без помпы и ложного пафоса. В программе впервые прозвучали песни "Міша Камінскі", "Баллада о фотокарточке", "Тальяночка", "Родная сторонка", "Возвращение", "Последние залпы" и многие другие композиции, имевшие колоссальное эмоциональное воздействие на слушателей. В 1985 году программа была записана на Всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия", а также экранизирована в музыкально-документальном фильме "Через всю войну" (режиссер - Сергей Лукьянчиков)



