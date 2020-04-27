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Второй сезон VOKA League: регистрация на турнир по CS:GO открыта

27.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 28 апреля по 5 июня в рамках второго сезона киберспортивной лиги VOKA League состоится турнир по Counter Strike: Global Offensive. Регистрация команд для участия в турнире уже стартовала

Турнир ориентирован в первую очередь на белорусских участников, а все игры будут проходить в онлайне. В соревнованиях по CS:GO смогут принять участие игроки старше 16 лет. Важно учитывать, что в составе каждой команды из пяти человек должно быть не менее трех трех представителей Беларуси.

Подать заявку на участие в турнире можно по ссылке. А в официальной группе VOKA Gaming Вконтакте – ознакомиться с регламентом проведения соревнований и даже найти себе команду.

Призовой фонд турнира составит по 7 тыс. белорусских рублей. Их разделят между собой обладатели четырех призовых мест.

Организует VOKA League видеосервис VOKA при поддержке Белорусской федерации компьютерного спорта. Все игры турнира по CS:GO будут транслироваться на VOKA в разделе «Киберспорт».

 
 
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С 28 апреля по 5 июня в рамках второго сезона киберспортивной лиги VOKA League состоится турнир по Counter Strike: Global Offensive. Регистрация команд для участия в...
 
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