И хочется, и колется: косметолог о том, стоит ли делать инъекции красоты

Источник материала: ОНТ

Вокруг темы уколов красоты всегда ходит множество легенд. Вызывают ли уколы осложнения? Правда ли, что лицо лишается мимики? Есть ли привыкание? Самые частые вопросы на эту тему мы задали врачу-косметологу первой категории Анне Сербенковой.







- Как правильно выбрать врача?

- На мой взгляд, основной критерий выбора – это высокая квалификация врача. Необходимо поинтересоваться, какое образование получил ваш врач. Обычно все современные врачи размешают информацию на своих сайтах или в соцсетях. Также очень важно, чтобы ваши представления о красоте совпадали с представлениями врача.

- Нужно ли пройти какие-то обследования перед процедурой?

- Так как чаще всего врач-косметолог имеет дело с нормальным физиологическим старением, то для большинства процедур дополнительные анализы не нужны. Они могут понадобиться в случае патологического процесса на коже, такого как акне, себорейный дерматит, розацеа и другие. Что касается процедуры плазмотерапии, то нужно сдать общий анализ крови и анализ на маркеры гепатита и ВИЧ-инфекции.

- Можно ли делать уколы красоты бесконечно и когда стоит закончить?

- Уколы красоты стоит заканчивать тогда, когда вам надоест быть красивой. Уколы делаются для того, чтобы ввести в кожу те питательные вещества и витамины, которые с возрастом не вырабатываются в достаточном количестве и не могут проникнуть из крема. Такие базовые инъекционные процедуры можно делать всю жизнь, как и кремом для лица можно пользоваться постоянно.

- Расскажите о самых странных просьбах от ваших пациентов?

- У меня был пациент, который принёс фото Тома Круза и просил сделать его максимально похожим. Это, конечно, расстройство психики. Ещё была семейная пара, в которой супруга хотела присутствовать на процедуре лазерной эпиляции интимной зоны у своего партнёра.





- Чаще всего с какими проблемами обращаются клиенты?

- Чаще всего это возрастные изменения, морщины или плохое состояние кожи, а также желание скорректировать форму губ.

- Можно ли увеличить губы так, чтобы никто не догадался?

- Конечно, можно. Можно просто вернуть им ту форму и упругость, которая с годами просто теряется. С возрастом исчезает прежде всего контур губ, он перестаёт быть чётким. Из-за этого размазывается помада, появляются мелкие морщинки. Это очень удручает почти всех женщин. Первичная задача косметолога – вернуть этот контур и придать чёткость губам.





- Как долго держится эффект от процедур?

- Это зависит от конкретной процедуры. При коррекции губ эффект держится около года. Эффект от коррекции мимических морщин на лбу или вокруг глаз сохраняется до 6 месяцев.

- Правда ли, что если «сел на иглу», то слезть невозможно?

- Это неправда. Препараты, которые мы используем в косметологии, привыкания не вызывают. Но есть психологическая зависимость: человек привыкает хорошо выглядеть и продолжает делать инъекции. Иногда пациент слишком сильно увлекается. Таких приходится останавливать и объяснять, что «шо занадто, то не здраво!».

- С какими осложнениями после уколов красоты приходилось сталкиваться вам во врачебной практике?

- Так как в профессии я более 10 лет, то мне приходилось встречаться с достаточно разнообразными осложнениями. Но, к счастью, это были незначительные и легко корректируемые ситуации. Самое неприятное осложнение – это опущение бровей, после коррекции ботулотоксином мимических морщин на лбу. Проблема в том, что у ботулотоксина нет прямого антидота и приходится ждать, пока этот эффект уйдёт. Иногда этот нежелательный эффект сохраняется на протяжении 1-2 месяца, что, конечно, доставляет массу неприятностей как пациенту, так и врачу.

Случались в мой практике и комочки в губах. В силу каких-то причин они не расходились в положенный им срок. Но это можно легко исправить. Достаточно просто растворить гиалуроновую кислоту.

- Правда ли, что после инъекций девушка выглядит старше?

- Нет. Иначе бы никто не делал инъекции. Это миф.

- Считаете ли вы, что распространённая гиалуроновая кислота безвредна, поскольку она и так содержится в нашем организме?

- Да, сама по себе гиалуронка безвредна. Но если мы говорим про филлеры на основе гиалуроновой кислоты, то в них ещё содержатся стабилизирующие компоненты, которые небезвредны. Именно эти вещества могут провоцировать аллергические реакции, отёки и т.д. Надо о них знать и правильно выбирать препараты для пациентов. Пациентам следует в первую очередь выбирать врача, а не препарат. Так как то, что прекрасно подходит вашей подруге, может вам совсем не подойти.





- Самые востребованные процедуры среди пациентов, по вашему мнению?

- У меня одна из самых популярных процедур – это коррекция губ. Именно коррекция, а не увеличение. С возрастом наши губы теряют чёткий контур, становятся более плоскими. При этом губы занимают центральное место на лице и значительно влияют на восприятие лица в целом. Поэтому, чтобы выглядеть моложе и свежее, надо вернуть губам первоначальную форму и объём.

Ещё один лидер среди процедур – это коррекция мимических морщин ботулотоксином. То, что в народе называют ботокс. Это очень популярная процедура, так как она быстрая, практически безболезненная, а эффект сохраняется на полгода.

- Всегда ли отекает лицо после инъекций?

- Нет, далеко не всегда. Такое обычно происходит только у склонных к отёкам пациентов.

- Когда стоит начинать беспокоиться, если отёк не спадает?

- Всегда надо держать связь со своим врачом. Я своих пациентов прошу в случае любых вопросов или сомнений связываться со мной, а не читать советы в интернете.





- Как проверить препарат на качество?

- Необходимо делать инъекции только в медицинском центре. По крайней мере, в нашей стране медицинские центры очень строго контролируются, закупают препараты только по безналу и только у официальных представителей фармацевтических компаний. Это точно так же, как и с лекарствами. Чтобы купить оригинальный и качественный препарат, надо купить его в аптеке, а в не интернете.

- Ваша самая молодая пациентка: что она хотела сделать и согласились ли вы?

- На самом деле, достаточно часто обращаются молодые девочки 12-14 лет. Их чаще всего приводят мамы, и обычно проблема связана с акне или постакне.

- Как понять, что девушке уже необходимы уколы красоты?

- Довольно просто. Когда перестают помогать обычные ваши средства: кремы, маски. И вы видите, что ваша кожа их уже не воспринимает, необходимо действовать при помощи других методик. Тут приходят на помощь или инъекции, или аппаратная косметология.





- Опишите портрет вашей типичной пациентки?

- Пациенты настолько разные, что нет какого-то типичного портрета. Есть и жёны дипломатов, и бухгалтеры, и поэтессы. В большинстве случаев пациентки хотят выглядеть всё же естественно. У меня нет пациентов, которые хотели бы себя как-то глобально изменить, например, сделать чрезмерно высокие скулы или очень заострённые подбородки. В большинстве своём мои пациенты – это люди, которые адекватно воспринимают себя, хотят выглядеть свежее, но при этом на свой возраст.

Нюанс в том, что не только пациенты выбирают врача, но также и врачи пациентов. Мои каноны красоты – это естественная красота. Я всячески стараюсь просто замедлить процесс старения, но при этом максимально сохранить индивидуальность лица каждого человека. Наверное, поэтому ко мне редко обращаются за какими-то кардинальными изменениями.

- Бытует мнение, что если постоянно делать инъекции, то лицо опухает и требует всё больше препарата. Из-за этого оно становится шарообразным, теряется мимика. Правда ли это?

- Дело в том, что препарат требует не лицо, а человек. Если врачу не удаётся такого пациента вовремя остановить, и почему-то врач идёт на поводу у этого пациента, вводя всё большую дозу препарата, то, действительно, результат получается плачевным. Лицо становится шарообразное.





- Что можно исправить при помощи инъекций, помимо губ? Можно ли изменить лицо до неузнаваемости?

- Конечно, можно изменить лицо до неузнаваемости, но скорее, я бы сказала, «изуродовать лицо до неузнаваемости». При помощи инъекций можно подправить какие-то черты лица. Например, скрыть горбинку носа, изменить немного форму подбородка, сделать более выраженные скулы. Если человек со здоровой психикой, то он всегда хочет сохранить свою индивидуальность. Если человек хочет выглядеть, как другой человек, то это нездоровый запрос.

- В большинстве случаев супруги или молодые люди пациенток поддерживают их решение применять инъекционные методы или всё же являются сторонниками натуральной красоты?

- Я и сама сторонник натуральной красоты. Дело в том, что мезотерапия или биоревитализация – это то же самое, что намазать лицо кремом. Только этот крем уже, к сожалению, не проникает в кожу. Поэтому мы вводим эти питательные вещества инъекционно. Заполнение морщин – это такая же естественная коррекция. Тот объём, который был утрачен с возрастом, восполняется.

Желание выглядеть моложе и свежее чаще всего поддерживается и мужьями, и молодыми людьми. Конечно, есть и противники этого, те, кто говорит: «Нет, только не инъекции». Но это скорее из-за каких-то стереотипов и негативного фона в соцсетях. Многие думают, что после инъекций все становятся «рыбами»: губы, как в Инстаграм, мимики нет, всё неестественное. Поэтому иногда мужья переживают, чтобы с их жёнами такого не случилось. Многие приходят вместе с супругами на консультацию, вместе обсуждают, что будет делаться, насколько это безопасно. Я очень люблю такие пары. Это прекрасно, когда люди поддерживают друг друга, а муж беспокоится и о том, чтобы его супруге делали процедуру самым лучшим препаратом.

Самый смешной случай в моей практике – это когда пациентка скрывала от своего молодого человека, что она делает какие-то инъекции. Один раз она сделала процедуру, а её молодой человек должен был уехать в командировку. Когда пациентка вернулась домой вся в папулах, оказалось, что он остался дома. Девушка стала оправдываться, мол сходила на чистку, и это остались следы от неё. Но в ответ молодой человек выдал, что это не чистка, а биоревитализация. «Я сам делал, знаю эту процедуру», – сказал он.

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