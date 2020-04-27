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На Северном кладбище 27 апреля похоронили основателя банка «Золотой талер» Александра Нелина

27.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнесмену стало плохо за рулем, и врачи не смогли ему помочь.

О смерти бизнесмена на своей странице в сети Facebook сообщил его знакомый Юрий Воскресенский. Нелину стало плохо 25 апреля, когда он управлял автомобилем, причиной смерти называют тромбоз.  Александр Нелин похоронен на Северном кладбище в Минске. В церемонии прощания приняли участие около 100 родных, друзей, коллег по бизнесу и известных людей.

Фото: Александр Нелин в 2005 году, naviny.by

Александр Нелин является основателем банка «Золотой талер». Созданный в середине 90-х годов прошлого века, этот банк стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп Беларуси. Помимо банка в группу входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». В конце 1990-х банк предпринял неудачную попытку получить лицензию на создание и развертывание мобильной связи GSM в Беларуси. 

В 2005 году Нелин был задержан и в 2007-м осужден на 9,5 года лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве. Задержанию предшествовал конфликт с бывшими партнерами по девелоперским проектам — в частности, по застройке торговыми центрами Комаровского рынка. 

В 2008 году банк «Золотой талер» был продан компаниям из Ливана Fransa Holding и Fransabank и преобразован во Франсабанк.

Нелин вышел на свободу в начале 2010 года, пишет officelife.media
 
Теги: Минск
 
 
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