На Северном кладбище 27 апреля похоронили основателя банка «Золотой талер» Александра Нелина

О смерти бизнесмена на своей странице в сети Facebook сообщил его знакомый Юрий Воскресенский. Нелину стало плохо 25 апреля, когда он управлял автомобилем, причиной смерти называют тромбоз. Александр Нелин похоронен на Северном кладбище в Минске . В церемонии прощания приняли участие около 100 родных, друзей, коллег по бизнесу и известных людей.





Фото: Александр Нелин в 2005 году, naviny.by





Александр Нелин является основателем банка «Золотой талер». Созданный в середине 90-х годов прошлого века, этот банк стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп Беларуси. Помимо банка в группу входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». В конце 1990-х банк предпринял неудачную попытку получить лицензию на создание и развертывание мобильной связи GSM в Беларуси.





В 2005 году Нелин был задержан и в 2007-м осужден на 9,5 года лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве. Задержанию предшествовал конфликт с бывшими партнерами по девелоперским проектам — в частности, по застройке торговыми центрами Комаровского рынка.





В 2008 году банк «Золотой талер» был продан компаниям из Ливана Fransa Holding и Fransabank и преобразован во Франсабанк.





officelife.media Нелин вышел на свободу в начале 2010 года, пишет



