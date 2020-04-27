Источник материала: ОНТ

В Италии футболисты скоро смогут возобновить тренировки – власти страны объявили о смягчении карантинных мер.

С 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – спортсмены смогут проводить и командные. Однако все правила социального дистанцирования по-прежнему должны будут соблюдаться. Когда возобновится чемпионат Италии, пока не известно. На момент приостановки турнира в серии «А» лидирует «Ювентус».

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