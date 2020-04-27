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Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

27.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Рыленки». Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Здесь упокоены более 10 тысяч советских воинов. Все они погибли во время освобождения Беларуси. Историкам и краеведам удалось восстановить почти 9,5 тысячи имен. Все их уже нанесли на обновленные плиты мемориала.

Насколько масштабным оказался проект и когда он будет готов, узнавала Анастасия Бут.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Надежда Дударева, краевед:
В июне вдоль дорожки распускается люпин. Это красивые синие цветы, которые создают иллюзию воды и превращают дорожку в мост между прошлым и будущим.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

На этом пути – как и на пути к Победе – символична каждая деталь. Эти четыре стелы свидетельствуют о четырех подвигах солдат на Дубровенской земле. Юрия Смирнова, распятого на стене блиндажа. Александра Васильева, бросившегося на амбразуру. Напарников летного полка «Нормандия-Неман». Анну Никандрову, заменившую в атаке погибшего командира. За победные стелы пришлось побороться и в мирное время.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома:
Несмотря на видимую простоту форм и проекта, на самом деле все не очень просто, так как мемориальный комплекс «Рыленки» расположен на болотистой местности. Рядом проходит железная дорога, которая осуществляет вибрацию. Поэтому мы столкнулись с различными сложностями: высокое стояние вод, и стелы пришлось устанавливать на сваи глубиной до 5 метров.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

«Подвиги ваши бессмертны». Чтобы изготовить в том числе эту надпись, производителю гранитных плит пришлось даже специально закупить новую линию.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Заменили и более 360 надгробий. Теперь все имена в алфавитном порядке на 228 одинаковых мраморных плитах. Известны почти 9,5 тысячи фамилий.

Если мы найдём имена людей, мы внесём их сюда. Как реконструировали мемориал «Рыленки»

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:
Понятно, что с учетом этого времени многие воинские захоронения пришли в негодность. Поэтому было принято решение на уровне области привести в порядок этот мемориальный комплекс.

И вот за два года освоено более 1,5 миллиона рублей. Причем хочется подчеркнуть, что больше половины этих денег – это деньги внебюджетные. То есть деньги областного субботника, районного субботника, есть деньги, которые частные лица сдавали, есть деньги, которые передавала областная организация «Белая Русь». Осталось освоить где-то порядка 100 тысяч рублей.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Один из крупнейших мемориалов страны. В «Рыленках» заменили практически все: входную группу, громадные стелы, тротуарную плитку, ограждения. По сути, сегодня проект вошел в завершающую стадию благоустройства. 9 мая здесь тоже отметят 75-летие Победы.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Анастасия Бут, корреспондент:
Не коснулась реконструкция только этой часовни в честь Августовской иконы Божьей Матери, покровительницы защитников Отечества. Ее в 2010 году построил меценат из Украины, благодарный потомок Николая Серикова. Лейтенант погиб, освобождая Дубровно.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Рядом с ним, в братской могиле под Дубровно, и основатель татарского балета «Шурале» Фарид Яруллин. Известный советский композитор, увы, погиб, не дождавшись премьеры.

Стелы, входная плитка, ограждения. Почему в «Рыленках» заменили почти всё, кроме часовни

Но к спектаклю до сих пор возвращаются балетмейстеры всего мира. Потому что мы помним.

Люди в материале: Надежда Дударева, Александр Шатравко, Владимир Терентьев, Анастасия Бут

 
 
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Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Рыленки». Масштабную реконструкцию завершают на одном из самых массовых захоронений солдат Красной армии на территории...
 
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