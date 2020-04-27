Память сердца: белорусский депутат хранит очерк с историей подвига своего деда-связиста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Калина Капуцкая хранит очерк о солдатах-героях. Одна из глав посвящена ее деду Александру Березовскому, который в войну служил связистом.

«Мой дед был связистом. В боях на Нарвском плацдарме, находясь под непрерывным артиллерийским огнем в течение пяти часов, обеспечивал связь и устранил 13 порывов. Когда взятый кабель был израсходован, он зубами соединил порыв и установил связь. Начальник штаба бригады, в которой служил мой дед, собрал материалы о боевом пути сослуживцев. Хотел издать книгу, но не успел – умер. Теперь очерк хранится в нашей семье. В нем целая глава посвящена моему деду – Александру Березовскому. Дед был ранен дважды и считал подарком судьбы то, что выжил в этой страшной войне. И жил он с убеждением, что каждый должен добросовестно трудиться на благо спасенной страны», – рассказала Калина Капуцкая.