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Уровень доверия россиян Путину упал до минимума за 14 лет

27.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ.

О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений, пишет Русскакя служба Радио Свабода.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос ("Если говорить о политиках, кому вы доверяете?"). Респонденты должны были сами назвать имя политика без подсказки социологов. По такой методике центр изучал доверие политикам 13 лет. В мае 2019 года, когда уровень доверия Путину по ней снизился до исторически низких на тот момент 30,5 процента, ВЦИОМ изменил методику, став задавать закрытый вопрос – о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет.

Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года – 73,9 процента. Однако в этой формулировке доверие тоже снижается, 22 марта уровень упал до самого низкого значения – 67 процентов, – отмечает журнал Forbes.
 
 
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Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ.
 
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