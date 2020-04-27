В целях реагирования на складывающуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, волковысские спасатели сегодня активно
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Волковысские спасатели организовали акцию по предупреждению пожаров и гибели людей
27.04.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В целях реагирования на складывающуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, волковысские спасатели сегодня активно
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В целях реагирования на складывающуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, волковысские спасатели сегодня активно...
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