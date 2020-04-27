Волковысские спасатели организовали акцию по предупреждению пожаров и гибели людей

Источник материала: Новости Волковыска

В целях реагирования на складывающуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, волковысские спасатели сегодня активно размещают информацию от службы 101 о соблюдении правил пожарной безопасности при курении с примерами гибели от незатушенной сигареты: на информационных стендах подъездов, почтовых ящиках многоквартирных жилых домов, остановочных пунктах городского транспорта, в местах продажи спиртных напитков.











