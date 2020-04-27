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Мусор из Мирового океана попал в Антарктику
Источник материала: Партизан
Там впервые обнаружили пластик
Фото Wikimedia
Ученые взяли пробы льда из антарктического ледника в районе станции Кейси и обнаружили там частицы микропластика, сообщает Marine Pollution Bulletin.
Пластик раньше находили в горах, грунтовых водах и на дне Марианской впадины. Во льдах Южного полюса его выявили впервые. Известно, что в этом регионе большая часть морского льда сезонна. Поэтому в ледники может проникнуть мусор из Мирового океана.
Ученые растопили образец льда, очистили его от биомассы и подвергли инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что в литре талой воды содержится 96 частиц пластика – полиэтилена, полипропилена и нейлона.
Вероятно, загрязнение связано с местным источником, например, коммерческими судами.
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Там впервые обнаружили пластик
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