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Мусор из Мирового океана попал в Антарктику

27.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Там впервые обнаружили пластик


Фото Wikimedia

  Ученые взяли пробы льда из антарктического ледника в районе станции Кейси и обнаружили там частицы микропластика, сообщает Marine Pollution Bulletin.

Пластик раньше находили в горах, грунтовых водах и на дне Марианской впадины. Во льдах Южного полюса его выявили впервые. Известно, что в этом регионе большая часть морского льда сезонна. Поэтому в ледники может проникнуть мусор из Мирового океана.

Ученые растопили образец льда, очистили его от биомассы и подвергли инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что в литре талой воды содержится 96 частиц пластика – полиэтилена, полипропилена и нейлона.

Вероятно, загрязнение связано с местным источником, например, коммерческими судами.
 
 
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Там впервые обнаружили пластик
 
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