Белорус Скороход из Comedy Club грубо пошутил над Лукашенко









Резидент Comedy Club Андрей Скороход удивил своих поклонников неоднозначной выходкой.





В своем Instagram юморист опубликовал видео, смонтированное из кадров заседания с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда местных чиновников. При этом на видеоряд наложен гневный спич неизвестного автора с кавказским акцентом, угрожающего другим физической расправой с использованием ярких эпитетов, обрамленных в нецензурную лексику.





“Ничего личного, просто бизнес”, – подписал скандальный ролик юморист.









Пользователи Сети не поняли посыла Андрея Скорохода, который является гражданином Беларуси, где, как и в России, действует статья уголовного кодекса за оскорбление президента. Многие поклонники решили, что после такого видео поездка юмориста на родину может кончится “небом в клеточку”.





“Ой Андрэйка)))) по лезвию ходишь. Батьку так”, – пишет ruslankepel.





“Грубовато”, – не оценил стараний резидента Comedy Club otvetka60.





“Странный, плоский юмор….” – возмущается flint2782.





“Батька тебя найдёт и накажет Андрейка”, – предостерегает gama_berlin.





“Андрей, тебя уже не пустят в РБ”, – уверен vladi5lav_.





“Решил все таки не приезжать больше)?” – интересуется pomah_xaputoh4uk.





Это уже не первый выпад Андрея Скорохода в отношении президента страны. 11 апреля он опубликовал ролик, в котором высмеял посещение Лукашенко одного из хозяйств в Беларуси, где ему не понравились условия содержания коров.





“Нет, это корова еле живая. Ты же видишь, как она двигается… Зачем вы меня сюда привезли?” – отчитывает белорусский лидер подчиненного, пока на его речь накладываются кадры непрофессионально танцующих в клубе девушек.





Справка

Андрей Скороход родился в 1988 году в провинциальном городке Старые Дороги, что под Минском, после школы уехал учиться в Белорусский государственный экономический университет, на факультет “экономическая кибернетика”. В университете Скороход познакомился с Максимом Воронковым, и молодые люди создали команду КВН “Потерянные мысли”. Коллектив быстро попал в Высшую лигу КВН Беларуси, но в итоге юмориста отчислили из университета за прогулы.





После различных жизненных неурядиц и периода безденежья, к Скороходу обратился его друг Слава Комиссаренко с предложением помочь смоленской команде “Триод и диод” в работе над сценарием к предстоящей игре КВН. Тогда же Андрей присоединился к команде на постоянной основе, и команда заняла 3-е место в Высшей лиге КВН, причем в игре на “Первом канале” Скороход прославился, в том числе, своими пародиями на Лукашенко.





В 2012 году “Триод и Диод” получила звание чемпионов Высшей лиги и отметилась ярким выступлением в музыкальном фестивале КВН в Юрмале, став его призером. В 2013 году Скороход получил предложение поработать в Comedy Club.



