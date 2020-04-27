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Как правильно пользоваться патчами, чтобы они работали
Источник материала: ОНТ
Патчи для глаз сейчас можно найти у каждой девушки в косметичке. И не зря, ведь они могут за считанные минуты убрать отёки и круги под глазами. К тому же они отлично разглаживают морщины, увлажняют кожу. Именно поэтому девушки так любят их использовать утром, чтобы придать лицу свежий вид.
Однако далеко не все понимают, как правильно ими пользоваться, чтобы получить максимальный эффект.
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Патчи для глаз сейчас можно найти у каждой девушки в косметичке. И не зря, ведь они могут за считанные минуты убрать отёки и круги под глазами. К тому же они отлично...
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