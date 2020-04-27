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Как правильно пользоваться патчами, чтобы они работали

27.04.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно пользоваться патчами, чтобы они работали

Патчи для глаз сейчас можно найти у каждой девушки в косметичке. И не зря, ведь они могут за считанные минуты убрать отёки и круги под глазами. К тому же они отлично разглаживают морщины, увлажняют кожу. Именно поэтому девушки так любят их использовать утром, чтобы придать лицу свежий вид.  

Однако далеко не все понимают, как правильно ими пользоваться, чтобы получить максимальный эффект. 

  1. Не стоит ложиться спасть с патчами. Обратите внимание на то, что на каждом средстве указано время использования. Обычно – от 15 до 40 минут. За это время кожа успевает впитывать состав на патчах.  Однако если вы проснетесь с патчами на глазах, то это, наоборот, не даст никакого эффекта и только ухудшит ситуацию. В результате утром вы можете проснуться с отёками. 
  2. Пользуйтесь патчами регулярно. Дело в том, что данное косметическое средство действуют накопительно. В случае постоянного применения кожа станет ухоженной. Также сократится количество морщин.
  3. Если средство не находится в индивидуальной упаковке, то выбирайте баночки со специальной лопаткой. Это предотвратит попадание внутрь бактерий. 
  4. Если после снятия патчей вы предпочитайте умывать лицо, то наносите ухаживающий крем для век. Однако стоит отметить, что смывать остатки от патчей совсем необязательно. Можно просто распределить остатки подушечками пальцев, тогда крем не понадобится. 

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Патчи для глаз сейчас можно найти у каждой девушки в косметичке. И не зря, ведь они могут за считанные минуты убрать отёки и круги под глазами. К тому же они отлично...
 
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