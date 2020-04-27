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Найден затопленный немцами теплоход «Армения»

27.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле крымского побережья найден затонувший 79 лет назад теплоход «Армения». Гибель «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории, сообщает телеканал «Звезда».

Теплоход был потоплен немцами в 1941 году. Судно находится на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 18 милях от берега. С помощью специального оборудования эксперты могут просмотреть очертания найденного корабля в деталях. Для взятия образцов с поверхности погибшей «Армении» в воду были спущены устройства-манипуляторы.

Гибель «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф, которая унесла жизни нескольких тысяч человек. Эксперты уточнили, что из-за особенностей эвакуации и боевых действий в том регионе точное число погибших выяснить не удастся. В частности, из-за сильного перегруза после атаки немецкой авиации теплоход затонул практически моментально.


Телеканал уточнил, что до момента обнаружения судна его точное местоположение было неизвестно, при поиске отрабатывались разные версии. Детали местонахождения корабля держат в секрете по причине проведения глубоководной экспедиции.

Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был построен в Ленинграде в 1928 году, в этом же году судно было спущено на воду. 7 ноября 1941 года корабль, перевозивший несколько тысяч раненых бойцов и эвакуируемых граждан, был потоплен немецкой авиацией возле Крыма.
 
 
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Возле крымского побережья найден затонувший 79 лет назад теплоход «Армения». Гибель «Армении» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории, сообщает...
 
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